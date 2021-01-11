الانبا باخوم يترأس قداس سياحة شمامسة جدد

الإثنين 11/يناير/2021 - 04:04 م
بوابة الفجر
ماريان عيد
ترأس صباح اليوم الاثنين، الموافق 11 يناير 2021، صاحب النيافة الأنبا باخوم، النائب البطريركي لشؤون الإيبارشية البطريركية، القداس الإلهي للسيامه الإيبودياكونية للشماس أسامه أنيس، والشماس عادل جرجس، وذلك بكنيسة القديس بطرس والقديسة حنا بطنطا.

شارك في الإحتفال الأب برنابا فانوس، راعي الكنيسة، والقائم بأعمال الدلتا، والقمص أنطونيوس غطاس، وكيل عام البطريركية بالأسكندرية، والأب جرجس أرمانيوس، راعي كنيسة سانت تريز بالمحلة، والأب بطرس أسطفان، راعي كنيسة السيدة العذراء بأشمون، والأب ماجد مؤنس، راعي كنيسة سيدة البشارة بالمهاجرين، ولفيف من الشمامسه وشعب كنيسه طنطا والمحلة.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

أخبار تهمك

موسيماني يستقر على قائمة الأهلي النهائية المشاركة في مونديال الأندية

منذ حوالي 4 ساعات

باتشيكو يعلن قائمة الزمالك لمواجهة المصري

منذ 35 دقيقة

الزمالك يبذل جهداً كبيراً من أجل إتمام صفقة مهاجم سموحة

منذ ساعة و 9 دقيقة

الأهلي يستقر على رحيل صلاح محسن إلى سموحة

منذ ساعة و 15 دقيقة

الزمالك يضع شرطا لبقاء ساسي

منذ ساعتين و 46 دقيقة

موسيماني يعيد نجمه "المتوهج" لتشكيل الأهلي أمام الإنتاج

منذ حوالي 5 ساعات

بعد وجود أنباء عن تعديل وزاري.. أديب: "هؤلاء هم الوزراء الذين يجب أن يرحلوا"

منذ يومين

الأهلي ينهي صفقته الصيفية الأولى

منذ حوالي 8 ساعات

الزمالك يوافق على رحيل نجمه بهذا الشرط

منذ ساعة و 7 دقيقة

عاجل.. نقيب الممثلين يقرر إيقاف باسم سمرة ورحاب الجمل عن مزاولة المهنة

منذ يومين

رسالة غامضة من "زيزو" تثير جدلا في الزمالك

منذ حوالي 5 ساعات

"الصحة" تزف خبرًا سارًا حول إصابات كورونا

منذ حوالي 20 ساعة

أسرار فشل أحدث جولات مفاوضات سد النهضة

منذ حوالي 6 ساعات

شاهد.. بشرى سارة لمستخدمي الإنترنت في مصر

منذ يوم

تشكيل بيراميدز لمواجهة وادي دجلة

منذ أقل من ساعة

عاجل .. " الدولار" يحقق خسائر جديدة مقابل الجنيه في تعاملات اليوم

منذ حوالي 4 ساعات

موضوعات متعلقة

الأنبا باخوم يترأس القداس الإلهي الاحتفالي بعيد الملاك ميخائيل بالإسكندرية

الأنبا باخوم يستقبل رفات القديسة تريزا بالمحلة

مجلس كنائس مصر ينظم لقاء تكويني لجميع الطوائف المسيحية

كنيسة السيدة العذراء بقويسنا تستقبل الأنبا باخوم

الأنبا باخوم يجتمع مع كهنة وشمامسة منطقة الدلتا بالمحلة

نائب بطريرك الكاثوليك يزور محافظ المنوفية لبحث سبل التعاون

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
12:59 م

عاجل .. " الدولار" يحقق خسائر جديدة مقابل الجنيه في تعاملات اليوم

الزمالك يضع شرطا لبقاء ساسي

02:00 م

"الصحة" تزف خبرًا سارًا حول إصابات كورونا

08:18 م

باتشيكو يعلن قائمة الزمالك لمواجهة المصري

04:11 م

الأهلي يستقر على رحيل صلاح محسن إلى سموحة

03:31 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 2 | زفاف مـــولانا

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 24.. «العائلة» رصاصة وحيد حامد وإسماعيل عبد الحافظ فى قلب الإرهاب الأسود

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: مستقبل ترامب خارج البيت الأبيض