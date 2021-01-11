ربنا يصبرك يا حسن.. مصطفى قمر يواسي حسن الرداد بعد وفاة والداته









ونعى الفنان مصطفى قمر صديقه حسن الرداد ونشر صورة لحسن تجمعه بوالداته عبر حسابه بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام وكتب : ربنا يصبرك يا حسن يا أخويا الغالي ، البقاء لله إنا لله وإنا إليه راجعون .. ادعولها بالرحمة.









وكان الفنان حسن الرداد قد أعلن عن موعد تشييع جثمان والدته، من خلال حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي" فيسبوك "، حيث كتب منشورًا قال فيه :"إنَّا لله و إنَّا إليه راجعون، إن شاء الله صلاة الجنازة على والدتى السيدة فادية الرداد بعد صلاة العصر بمسجد عمر بن العاص في دمياط.

توفيت أمس الأحد والدة الفنان حسن الرداد وتسبب ذلك الخبر حدوث حالة من الحزن على عدد كبير من أصدقائه بالوسط الفني. وحرص عدد كبير من النجوم على مواساته بعد رحيلها.