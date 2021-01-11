وزيرة الصحة: بدء توريد لقاحات كورونا لمصر نهاية الشهر الجاري (فيديو)

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طالبت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، الإعلام باستقاء المعلومات من وزارة الصحة ومصادرها الرسمية.



وناشدت هالة زايد، خلال مؤتمر صحفي والمذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الأثنين، المواطنين بالالتزام بالإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا، مطالبة حالات العزل المنزلي حال حدوث أي تطور ولو بسيط فيها تلجأ فورًا لأقرب مستشفى.



وأوضحت وزيرة الصحة، أن فرق العزل المنزلي تجوب المحافظات حاليًا عن طريق الرعاية الأساسية لمتابعة وتسجيل حالات الإصابة، مشيرة إلى أن منظومة العزل المنزلي وحتى يتم توفير الكميات المطلوبة لجهاز قياس تشبع الأكسجين تم طلب توريدات بعدد كبير، وعند كل توريد يتم دخول أكثر من محافظة، منوهة بأن الأولوية للمحافظات الأعلى في أعداد الإصابات وهي القاهرة الكبرى والإسكندرية والدلتا، بينما الصعيد وخاصة جنوب الصعيد ليس به أعداد إصابات كبيرة.

