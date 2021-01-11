فلسطين تسجل 928 إصابة جديدة بكورونا و12 حالة وفاة

رصدت وزارة الصحة في فلسطين، اليوم الاثنين، 928 إصابة جديدة بفيروس كورونا و12 وفاة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وقالت الحكومة الفلسطينية، إنها أجرت التعاقد مع أربع شركات لتوريد اللقاحات المضادة للفيروس، ستصل بالتوالي خلال الشهرين القادمين، ستبدأ العملية بالطواقم الصحية ثم المرضى وكبار السن، حتى تلقيح نحو 70% من أهلنا في الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس".

وشهدت فلسطين، انخفاضًا بسيطًا، في عدد الإصابات بفيروس كورونا، بفضل الالتزامات والإجراءات، لكن يبقى الالتزام واجباً حتى كسر المنحنى وحصول الجميع على اللقاح".

وقال "ستبحث لجنة الطوارئ العليا الإجراءات الجديدة للأسبوعين القادمين وفق المؤشرات الصحية وتوصيات وزارة الصحة ولجنة الوبائيات".