الزمالك يوافق على رحيل نجمه بهذا الشرط

أبدى نادي الزمالك موافقة على رحيل لاعب الفريق الأول لكرة القدم، المهاجم مصطفى محمد، خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية، بعد تلقيه أكثر من عرض من فرنسا وتركيا.









ووافقت لجنة الكرة على رحيل مصطفى محمد، بعد إصراره على خوض تجربة الاحتراف، حيث كانت تعارض رحيل أي لاعب في وسط الموسم.





وكان اللاعب تمرد على النادي ورفض خوض التدريبات والمباريات، لحين تحديد مصيره، حيث تلقي عرض كبير بقيمة 4.5 مليون يورو من نادي سانت اتيان الفرنسي.





ويتبقى فقط وضع الرتوش الأخيرة لإنهاء الصفقة والإعلان عنها مع النادي الفرنسي، وربما يرحل إلى نادي جالطا سراي التركي الذي ابدي مدرب الفريق فاتح تريم رغبته في ضم المهاجم المميز.



