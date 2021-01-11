الزمالك يبذل جهداً كبيراً من أجل إتمام صفقة مهاجم سموحة

بذل مسؤولو نادى الزمالك جهداً كبيراً في إتمام صفقة حسام حسن، مهاجم الفريق الكروي الأول بندى سموحة، خلال سوق الميركاتو الشتوي الجاري.









وقطعت المفاوضات بين إدارة الزمالك وسموحة خطوت متقدمة فى الساعات القليلة الماضية، بعد موافقة فرج عامر على تخفيض المقال المادية المطلوب.









ويرجع السبب وارء رغبة حسام حسن، مهاجم سموحة، فى اللعب بقميص الزمالك، بعد أن طلب من إدارة سموحة تسهيل المفاوضات وعدم الوقوف أمام مستقبله.









وتفصل ساعات قليلة عن أعلن نادى الزمالك عن التعاقد مع حسام حسن بعد الموافقة على احتراف مصطفى محمد فى صفوف سانت إتيان الفرنسى.









والجدير بالذكر أن نادي الزمالك يحتل المركز الثاني بجدول ترتيب بطولة الدوري المصري الممتاز برصيد 13 نقطة.