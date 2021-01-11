الأهلي يستقر على رحيل صلاح محسن إلى سموحة

الإثنين 11/يناير/2021 - 03:31 م
بوابة الفجر
أشرف عبد الناصر
استقر مسئولو الأهلي على رحيل مهاجم الفريق لسموحة السكندري على سبيل الإعارة لنهاية الموسم الجاري.


وكان الأهلي قد تلقى عرضا رسميا من سموحة لاستعارة صلاح محسن لنهاية الموسم الحالي.


وقالت المصادر، أن الأهلي سيعلن خلال ساعات عن رحيل صلاح للفريق السكندري لنهاية الموسم بقرار من موسيماني المدير الفني للقلعة الحمراء الذي رأى صعوبة حصول اللاعب على فرصة في ظل وجود أكثر من لاعب في مركزه في الفترة الحالية.


ويرغب صلاح محسن في المشاركة بصفة أساسية في الفترة المقبلة للحفاظ على وجوده في التشكيل الأساسي للمنتخب الأولمبي تحت قيادة شوقي غريب.


ويستعد الأهلي لمواجهة الإنتاج الحربي الثلاثاء القادم في المباراة التي ستجمع بينهما في إطار الجولة السادسة من بطولة الدوري الممتاز.

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