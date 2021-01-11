27% انخفاض في اعداد المتسوقين البريطانين الأسبوع الماضي

الإثنين 11/يناير/2021 - 03:27 م
المتسوقين البريطانين
المتسوقين البريطانين
رويترز

قالت سبرينج-بورد للأبحاث اليوم الاثنين، إن أعداد المتسوقين في المتاجر ومراكز التسوق والمنافذ الأخرى بأنحاء بريطانيا انخفض 27.1 % الأسبوع الماضي، بتأثير الإجراءات الجديدة الرامية لوقف انتشار كوفيد-19.

أمر رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون يوم الاثنين الماضي بتطبيق إغلاق شامل جديد في إنجلترا لاحتواء تنامي إصابات فيروس كورونا بمعدلات قد لا تستوعبها بعض أقسام المنظومة الصحية.

وقالت سبرينج-بورد إن أعداد المتسوقين في أنحاء بريطانيا انخفضت 35 بالمئة مقارنة مع الأسبوع السابق في مراكز التسوق و26 بالمئة في الشوارع الرئيسية و21.3 بالمئة وفي مجمعات سلاسل التجزئة خارج المدن.


وأضافت أنه على أساس سنوي، كانت معدلات ارتياد وجهات البيع بالتجزئة في بريطانيا أقل 63.8 بالمئة مقارنة بنفس الأسبوع من العام الماضي.

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