"همام"مديرا فنيا لقنا خلفا لإبراهيم

الإثنين 11/يناير/2021 - 03:30 م
بوابة الفجر
عاطف الشعيني

استقر مجلس إدارة نادي قنا، برئاسة المهندس أشرف سعد، علي تولي عبد الرحيم همام القيادة الفنية لفريق الكرة بالنادي، خلفا لمحمد ابراهيم المدير الفني السابق الذي تقدم باستقالته أمس.

ومن جانبه أعرب عبد الرحيم همام عن ترحيبه بقيادة فريق نادي قنا، الذي سبق له قيادته قبل سنوات، مؤكدا العلاقات الطيبة والمدير الفني السابق، صاحب إنجاز الصعود للقسم الثاني.

وأشار همام الي أنه تم الاتفاق مع إدارة نادي قنا علي تولي المهمة، موضحا أن هناك جلسة تجمعه مع مجلس الإدارة بعد قليل، للاتفاق علي بعض النقاط، قبل النزول لأرض الملعب وقيادة الفريق.

وأوضح همام أن توليه قيادة نادي قنا جاء بعد موافقة مجلس إدارة نادي الالومنيوم، بيته الاول، ومناقشة كافة الامورربينه وبني المهندس رافت الفولي نائب رئيس مجلس الادارة، الذي أبدي موافقته.

يذكر أن عبد الرحيم همام، عمل ميرا فنيا لأكثر من نادي، منها سكر نجع حمادي، وحقق معهم الصعود للقسم الثاني، كما عمل مدربا للفريق الأول لنادي الالومنيوم، ثم نادي قنا، ليتولي بعدها القيادة الفنية لقطاع ناشئين الالومنيوم، قبل أن يأتي تعاقده مؤخرا لقيادة نادي قنا خلفا لمحمود ابراهيم المدير الفني السابق.

ويحتل فريق نادي قنا المركز الثاني عشر برصيد12 نقطة، بعد خسارته الأخيرة أمام نادي الألومنيوم بهدفين دون رد

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