فيفي عبده وأحمد زاهر ينعيان وفاة والدة حسن الرداد

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توفيت أمس الأحد والدة الفنان حسن الرداد وتسبب ذلك الخبر حدوث حالة من الحزن على عدد كبير من أصدقائه بالوسط الفني. وحرص عدد كبير من النجوم على مواساته بعد رحيلها.



ونعى الفنان أحمد زاهر صديقه حسن الرداد ونشر صورة لحسن تجمعه بوالداته عبر حسابه بإنستجرام وكتب : الفاضله والده صديقي و اخويا حسن الرداد في الجنه ان شاء الله ربنا يصبرك يا صاحبي شد حيلك يارب يصبرك انت و كل الاسره علي فراقها ارجو قراءه الفاتحه و الدعاء للمغفور لها باذن الله



وحرصت الفنانة فيفي عبده على مواساته ونعت وفاة والداته عبر حسابها بإنستجرام وكتبت : انا لله و انا اليه راجعون وفاة والدة الفنان حسن الرداد بجد حزنت من قلبي انا عارفة غلاوتها عندك قد ايه يا حسن الله يرحمها و يجعل مثواها الجنة و ربنا يصبركم يا رب انتا و ايمي و اختك البقاء لله وحده



وكان الفنان حسن الرداد قد أعلن عن موعد تشييع جثمان والدته، من خلال حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي" فيسبوك "، حيث كتب منشورًا قال فيه :"إنَّا لله و إنَّا إليه راجعون، إن شاء الله صلاة الجنازة على والدتى السيدة فادية الرداد بعد صلاة العصر بمسجد عمر بن العاص في دمياط.



وكانت آخر أعمال دينا فؤاد مسلسل "جمال الحريم" بطولة خالد سليم، نور اللبنانية، محمد شاهين، حازم سمير، فراس سعيد، رنا رئيس، اسلام جمال، علاء عرفة، كريم عبد الخالق، تأليف سوسن عامر، إخراج منال الصيفي.

