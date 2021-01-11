مؤشر سوق البحرين المالي يرتفع هامشياً في ختام التعاملات

الإثنين 11/يناير/2021 - 03:06 م
سوق البحرين المالي
سوق البحرين المالي
نيفين سمير
أنهي سوق البحرين المالى، تعاملات جلسة اليوم الاثنين علي تراجع ، حيث هبط مؤشر السوق بنسبة 0.03% خاسراً 0.39 نقطة ليغلق عند مستوى 1453.09 نقطة، وبلغ حجم التداول 3.4 مليون سهم بقيمة 418.2 ألف دينار بحرينى.


وهبط بسوق البحرين قطاع التأمين بنسبة انخفاض 6.20% بضغوط هبوط سهم شركة سوليدرتي البحرين بنسبة 1.82%، ثم قطاع الخدمات بنسبة انخفاض 1.86% بضغوط هبوط سهم شركة البحرين لمواقف السيارات بنسبة 5.38%، شركة زين البحرين بنسبة 2.52%، شركة عقارات السيف بنسبة 0.60%، كما تراجع قطاع البنوك التجارية بنسبة انخفاض 0.14% بضغوط هبوط سهم بنك البحرين الوطني.

أخبار تهمك

"الصحة" تزف خبرًا سارًا حول إصابات كورونا

منذ حوالي 19 ساعة

موسيماني يعيد نجمه "المتوهج" لتشكيل الأهلي أمام الإنتاج

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. نقيب الممثلين يقرر إيقاف باسم سمرة ورحاب الجمل عن مزاولة المهنة

منذ يومين

"رقم تاريخي".. رونالدو على بعد هدف وحيد للانفراد بعرش هدافي العالم

منذ حوالي 5 ساعات

أسرار فشل أحدث جولات مفاوضات سد النهضة

منذ حوالي 5 ساعات

الزمالك يضع شرطا لبقاء ساسي

منذ أقل من ساعتين

الأهلي ينهي صفقته الصيفية الأولى

منذ حوالي 7 ساعات

الكشف عن موعد عودة كريم نيدفيد للتدريبات مع الأهلي

منذ ساعة و 15 دقيقة

بعد وجود أنباء عن تعديل وزاري.. أديب: "هؤلاء هم الوزراء الذين يجب أن يرحلوا"

منذ يومين

عاجل .. " الدولار" يحقق خسائر جديدة مقابل الجنيه في تعاملات اليوم

منذ ساعتين و 45 دقيقة

شاهد.. بشرى سارة لمستخدمي الإنترنت في مصر

منذ يوم

طبيب يكشف عن أعراض تُشير لإصابة الأطفال بكورونا

منذ يوم

12 إصابة جديدة في سموحة

منذ أقل من ساعة

بعد وفاته.. تعرف على دور أبناء هادي الجيار في حياته الفنية

منذ يوم

رسالة غامضة من "زيزو" تثير جدلا في الزمالك

منذ حوالي 4 ساعات

موسيماني يستقر على قائمة الأهلي النهائية المشاركة في مونديال الأندية

منذ حوالي 3 ساعات

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
12:59 م

عاجل .. " الدولار" يحقق خسائر جديدة مقابل الجنيه في تعاملات اليوم

الزمالك يضع شرطا لبقاء ساسي

02:00 م

"الصحة" تزف خبرًا سارًا حول إصابات كورونا

08:18 م

أسرار فشل أحدث جولات مفاوضات سد النهضة

10:19 ص

شاهد.. بشرى سارة لمستخدمي الإنترنت في مصر

09:38 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 2 | زفاف مـــولانا

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 24.. «العائلة» رصاصة وحيد حامد وإسماعيل عبد الحافظ فى قلب الإرهاب الأسود

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: مستقبل ترامب خارج البيت الأبيض