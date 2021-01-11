مؤشر سوق البحرين المالي يرتفع هامشياً في ختام التعاملات

أنهي سوق البحرين المالى، تعاملات جلسة اليوم الاثنين علي تراجع ، حيث هبط مؤشر السوق بنسبة 0.03% خاسراً 0.39 نقطة ليغلق عند مستوى 1453.09 نقطة، وبلغ حجم التداول 3.4 مليون سهم بقيمة 418.2 ألف دينار بحرينى.







