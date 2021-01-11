مؤشر سوق البحرين المالي يرتفع هامشياً في ختام التعاملات
الإثنين 11/يناير/2021 - 03:06 م
نيفين سمير
أنهي سوق البحرين المالى، تعاملات جلسة اليوم الاثنين علي تراجع ، حيث هبط مؤشر السوق بنسبة 0.03% خاسراً 0.39 نقطة ليغلق عند مستوى 1453.09 نقطة، وبلغ حجم التداول 3.4 مليون سهم بقيمة 418.2 ألف دينار بحرينى.
وهبط بسوق البحرين قطاع التأمين بنسبة انخفاض 6.20% بضغوط هبوط سهم شركة سوليدرتي البحرين بنسبة 1.82%، ثم قطاع الخدمات بنسبة انخفاض 1.86% بضغوط هبوط سهم شركة البحرين لمواقف السيارات بنسبة 5.38%، شركة زين البحرين بنسبة 2.52%، شركة عقارات السيف بنسبة 0.60%، كما تراجع قطاع البنوك التجارية بنسبة انخفاض 0.14% بضغوط هبوط سهم بنك البحرين الوطني.