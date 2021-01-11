مارين يحصل على هدية من توتنهام

شهدت مباراة توتنهام الأخيرة في كأس الاتحاد الإنجليزي عدم فرصة تبادل القمصان مع لاعبي مارين، عقب خسارتهم 0-5، لكنهم سيحصلون على قمصان جديدة كهدايا من النادي المنافس في الدوري الممتاز.





سمحت الحكومة البريطانية باستمرار منافسات الرياضات المهمة، رغم حالة العزل العام بسبب وباء كوفيد 19، لكن مع منع اللاعبين من العناق عند الاحتفال بالأهداف، أو تبادل القمصان للحد من انتشار الفيروس.





وقال توتنهام عبر تويتر: "لا يمكن للاعبين تبادل القمصان بعد المباريات بسبب بروتوكولات كوفيد-19، لذا سنقدم لفريق مارين مجموعة من القمصان الجديدة، لتكون تذكاراً لمباراة اليوم التاريخية".





وقال مارين الذي يبتعد عن توتنهام بفارق 161 مركزاً في هرم كرة القدم الانجليزية، إنه باع 30697 تذكرة افتراضية للمباراة، مقابل عشرة جنيهات إسترلينية للتذكرة.





وانهارت أحلام مارين في تحقيق إيرادات من تذاكر المباراة، بسبب قيود كوفيد-19، التي منعت حضور الجماهير.



