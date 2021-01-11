ارتفاع مؤشر سوق دبي المالي بنسبة 0.91% في ختام تعاملات اليوم
الإثنين 11/يناير/2021 - 03:03 م
نيفين سمير
أنهي سوق دبي المالي، تعاملات جلسة اليوم الاثنين، علي ارتفاع ، حيث صعد مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.91% رابحاً 24.38 نقطة ليغلق عند مستوى 2698.68 نقطة، وبلغ حجم التداول 322 مليون سهم محققة ما قيمته 425 مليون درهم من خلال تنفيذ 5752 صفقة لعدد 28 سهماً
وصعدت 6 قطاعات بسوق دبي، على رأسها قطاع الاستثمار والخدمات المالية بنسبة 1.26%، أعقبه قطاع البنوك بنسبة 1.25%، يليه قطاع الخدمات بنسبة 0.90%، ثم قطاع العقارات بنسبة 0.70%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.69%، ثم قطاع النقل بنسبة 0.01%، فيما تراجع قطاع التأمين بنسبة 0.15%.
وقفز 17 سهما بسوق دبي خلال جلسة تداول اليوم، على رأسها سهم مصرف عجمان بنسبة 3.37%، ثم سهم شركة إعمار للتطوير بنسبة 3.04%، فيما تراجعت 9 أسهم، على رأسها سهم شركة آن ديجيتال سيرفس القابضة بنسبة 1.94%، ثم سهم شركة أملاك للتمويل بنسبة 1.47%، فيما تصدر سهم شركة إعمار العقارية قائمة الأكثر تداولاً حسب القيمة بحجم 26.8 مليون ورقة بقيمة 107.8 مليون درهم.