ارتفاع مؤشر سوق دبي المالي بنسبة 0.91% في ختام تعاملات اليوم

أنهي سوق دبي المالي، تعاملات جلسة اليوم الاثنين، علي ارتفاع ، حيث صعد مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.91% رابحاً 24.38 نقطة ليغلق عند مستوى 2698.68 نقطة، وبلغ حجم التداول 322 مليون سهم محققة ما قيمته 425 مليون درهم من خلال تنفيذ 5752 صفقة لعدد 28 سهماً









وصعدت 6 قطاعات بسوق دبي، على رأسها قطاع الاستثمار والخدمات المالية بنسبة 1.26%، أعقبه قطاع البنوك بنسبة 1.25%، يليه قطاع الخدمات بنسبة 0.90%، ثم قطاع العقارات بنسبة 0.70%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.69%، ثم قطاع النقل بنسبة 0.01%، فيما تراجع قطاع التأمين بنسبة 0.15%.