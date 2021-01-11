محافظ المنيا يتابع الخدمة الصحية بعدد من المستشفيات بمركز سمالوط



رافق المحافظ، الدكتور محمد نادي، وكيل وزارة الصحة، والمهندس محمد سيد رئيس مركز سمالوط، والدكتور ماجد محروس مدير مستشفى اليوم الواحد.



تفقد المحافظ، المركز الذي تم تخصيصه من قبل وزارة الصحة والسكان، لتطبيق مبادرة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بمستشفي سمالوط النموذجي وذلك للبدء في صرف لقاح كوفيد – 19.



وتابع المحافظ، التشغيل التجريبي للمستشفى والذي تضمن تشغيل وحدة الحضانات بطاقة 20 حضانة، وقسم الأطفال بطاقة 11 سرير، كما تابع العمل داخل وحدة الغسيل الكلوي والتي تضم 38 جهازا للغسيل الكلوي، وذلك بعد ان تم نقله من مستشفى قلوصنا الي مستشفى سمالوط النموذجي، وذلك ضمن خطة المحافظة للارتقاء بمنظومة القطاع الصحي، موجهًا بحسن معاملة المرضي وتوفير كافة أوجه الرعاية الطبية للمواطنين.



والتقى المحافظ خلال جولته بعدد من المرضى والمترددين على المستشفى للاطمئنان على الخدمة الطبية والعلاجية المقدمة، واستمع إلى شكواهم، ووجه بالعمل على حلها فورا، كما تحدث مع بعض المرضى أثناء تلقيهم العلاج بوحدة الغسيل الكلوي للاطمئنان على صحتهم ولمعرفة أية مشكلات تواجههم في العلاج لحلها فورًا، حيث أشاد المرضي بالخدمة الطبية المتميزة بالمستشفى وتعاون وجهد الأطقم الطبية.



أثنى المحافظ خلال الجولة على الأطقم الطبية وما يبذلونه من جهد، مقدمًا لهم الشكر والتقدير، لما يقدمونه من مجهودات وتضحيات في ظل تلك الظروف الاستثنائية الراهنة، مؤكدا دعمه الدائم لجيش مصر الأبيض، وموضحا انهم خط الدفاع الأول، وقد ظهر معدنهم الأصيل في أوقات الأزمات.



كما وجه المحافظ، وكيل وزارة الصحة، بسرعة البدء في تشغيل قسم العناية المركزة بالمستشفي، تخفيفًا عن المرضي، وخدمة لأهالي مركز سمالوط.



كما تفقد المحافظ مستشفي جراحات اليوم الواحد وأطمئن علي توافر الأكسجين بالمستشفي، كما تفقد عدد من الأقسام بالمستشفي.



واستمع المحافظ من مدير المستشفى حول الإجراءات الطبية المتبعة في التعامل مع أي حالات مشتبه إصابتها بفيروس كورونا أو الحالات الإيجابية وكيفية التعامل معها، وخطة تنفيذ مكافحة العدوي وتوزيع المسارات الآمنة وغير الآمنة، حفاظا على الطاقم الطبي وتقليلًا لمعدلات نقل العدوى خلال هذه الفترة، موجها باستمرار الاهتمام والعناية بكافة الحالات.



وأكد المحافظ أن الأجهزة التنفيذية للدولة تقدم أوجه الرعاية الطبية وتوفير كافة الادوية والمستلزمات الطبية والوقائية، لمنع انتشار العدوي بفيروس كورونا المستجد، لافتًا الي استمرار جولاته الميدانية لمتابعة سير العمل بالمستشفيات المخصصة لاستقبال وعزل المصابين بفيروس كورونا المستجد بمختلف مدن المحافظة، ومشيرًا إلي ضرورة توحيد الجهود للخروج بالوطن من هذه الازمة في ظل جائحة كورونا.



وفي لفتة إنسانية خلال الجولة استجاب المحافظ لوالد طفل يبحث عن حضانة، حيث وجه المحافظ، وكيل وزارة الصحة بالتنسيق وسرعة نقله وتوفير حضانة لطفله حديث الولادة، بإحدى المستشفيات.



كما استجاب المحافظ لطلب مدير المستشفي بتمهيد وتسوية جزء من أرض فضاء بجوار المستشفي ليكون طريقًا ممهدًا، حتي يتسني للسيارات التي تنقل حالات الغسيل الكلوي بالدخول الي باب المستشفي المخصص لدخولهم، حيث وجه المحافظ الوحدة المحلية لمركز سمالوط بسرعة تسوية وتمهيد المكان راحة وتيسيرًا لأهالينا من المرضي.



تفقد اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، عددا من المستشفيات بمركز سمالوط للاطمئنان علي مستوي الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين، وسير العمل وانتظام الأطباء وأطقم التمريض، والتأكد من مدي الالتزام التام بتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة الموجة الثانية من فيروس كورونا المستجد، تضمنت جولة المحافظ مستشفى سمالوط النموذجي، وجراحات اليوم الواحد.