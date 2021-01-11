ارتفاع جماعي بمؤشرات بورصة الكويت في مستهل جلسة الإثنين
الإثنين 11/يناير/2021 - 03:00 م
نيفين سمير
أنهت بورصة الكويت، تعاملات جلسة اليوم الاثنين، علي ارتفاع ، إذ صعد مؤشر السوق العام بنسبة 0.83% رابحاً 46.32 نقطة ليغلق عند مستوى 5619.28 نقطة، وقفز مؤشر السوق الأول بنسبة 1.07% رابحاً 64.64 نقطة ليغلق عند مستوى 6132.39 نقطة، وزاد مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.19% رابحاً 8.53 نقطة ليغلق عند مستوى 4609.57 نقطة، كما ارتفع مؤشر رئيسي 50 بنسبة 0.18% رابحاً 8.50 نقطة ليغلق عند مستوى 4717.07 نقطة ، وبلغ حجم التداول بختام التعاملات نحو 261.5 مليون سهم بقيمة 48.3 مليون دينار كويتي عبر تنفيذ 12.4 ألف صفقة
وصعدت 10 قطاعات ببورصة الكويت على رأسها قطاع التكنولوجيا بنسبة 3.55%، أعقبه قطاع الصناعة بنسبة 1.83%، يليه قطاع الموارد الأساسية بنسبة 1.67%، ثم قطاع العقار بنسبة 1.28%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.77%، ثم قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.69%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.62%، ثم قطاع الخدمات المالية بنسبة 0.40%، ثم قطاع المنافع بنسبة 0.37%، ثم قطاع النفط والغاز بنسبة 0.06%، فيما تراجع قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 1.29%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.23%.