ارتفاع جماعي بمؤشرات بورصة الكويت في مستهل جلسة الإثنين

أنهت بورصة الكويت، تعاملات جلسة اليوم الاثنين، علي ارتفاع ، إذ صعد مؤشر السوق العام بنسبة 0.83% رابحاً 46.32 نقطة ليغلق عند مستوى 5619.28 نقطة، وقفز مؤشر السوق الأول بنسبة 1.07% رابحاً 64.64 نقطة ليغلق عند مستوى 6132.39 نقطة، وزاد مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.19% رابحاً 8.53 نقطة ليغلق عند مستوى 4609.57 نقطة، كما ارتفع مؤشر رئيسي 50 بنسبة 0.18% رابحاً 8.50 نقطة ليغلق عند مستوى 4717.07 نقطة ، وبلغ حجم التداول بختام التعاملات نحو 261.5 مليون سهم بقيمة 48.3 مليون دينار كويتي عبر تنفيذ 12.4 ألف صفقة



