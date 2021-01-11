محافظ المنيا يوافق على تخصيص 5 أتوبيسات من النقل الجماعي لدعم منطقة كمين الصفا

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وافق اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، على تخصيص 5 سيارات اتوبيس من مشروع النقل الجماعي، لتسهيل عملية نقل المواطنين بحي الزهراء والقرنفل وابني بيتك المرحلة الثالثة بمنطقة المنيا الجديدة كمين الصفا، وذلك بجانب سيارات الأتوبيس المخصصة من قبل جهاز مدينة المنيا الجديدة.



وقال المحافظ، إن ذلك يأتي تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية لخلق مجتمعات عمرانية جديدة واعمارها بالسكان وتخفيف الضغط على المدن الرئيسية، حيث تسعى الأجهزة التنفيذية للمحافظة على توفير كافة الخدمات والمواصلات لتسهيل عملية الانتقال.

وأعرب سكان زهراء المنيا الجديدة والقرنفل عن خالص شكرهم وتقديرهم للسيد محافظ المنيا علي الدعم المقدم لأهالي تلك المناطق، مؤكدين أنها تعد خطوة هامة لتشجيع المواطنين على الخروج للمدن الجديدة ذات البيئة الحضارية.



وأكد أشرف فاروق مدير مشروع النقل الجماعي بالمحافظة، استمرار تواجد الاتوبيسات بصورة دورية وذلك بالتنسيق المستمر مع جهاز مدينة المنيا الجديدة، لتحقيق الصالح العام للمواطنين، ويتم انتظام مواعيد حركة تنقل الاتوبيسات طبقا للجدول الزمني المحدد على مدار ساعات اليوم.