غلق قاعة أفراح بحي شمال مدينة المنيا وضبط 32 شيشة

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شدد اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، على ضرورة المتابعة الميدانية من قبل رؤساء الوحدات المحلية، من خلال تنظيم الحملات بصفة دورية ومستمرة لمتابعة الحالة العامة لكافة القطاعات والعمل على رصد المخالفات، بالتوازي مع المتابعة لمدي تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية، من خلال فض اي تجمعات من المواطنين، لمواجهة الموجة الثانية من فيروس كورونا المستجد.



وقال المحافظ، ان الوحدة المحلية لمدينة المنيا أغلقت إحدى قاعات الأفراح بحي شمال المدينة، لمخالفة الإجراءات الوقائية والاحترازية، كما تم ضبط ومصادرة 32 شيشة خلال حملة مكبرة نظمتها الوحدة المحلية على المطاعم والمقاهي وعلى كافة الأماكن التي يتردد عليها المواطنون.



من جانبه، أوضح العقيد محمد صلاح رئيس المدينة، انه بجانب الحملات التي تنظمها الوحدة المحلية لمتابعة الإجراءات الوقائية والاحترازية، تواصل الوحدة المحلية جهودها لرصد المخالفات حيث تم إزالة 3 حالات تعد بالبناء على أراضي زراعية بعزبة مشطة التابعة للوحدة المحلية لدمشير على مساحة قيراط ونصف.