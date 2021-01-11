نقابة الموسيقيين توضح حالة الفنان علي حميدة الصحية

الإثنين 11/يناير/2021 - 03:00 م
بوابة الفجر


تواصل نقيب الموسيقيين الفنان هاني شاكر ومجلس إدارة نقابة المهن الموسيقية مع الفنان علي حميدة للاطمئنان علي حالته الصحية ومتابعة دخوله للمستشفى بالتنسيق مع فرع النقابة بمحافظة الإسكندرية.


وأكدت النقابة أنها عرضت علي الفنان علي حميدة نقله من محافظة مطروح إلي مستشفي القوات المسلحة بمحافظة الإسكندرية وقام فرعها باتخاذ كافة خطوات تسهيل نقله ودخوله إلي المستشفي صباح اليوم ومتابعة حالته. 


وأوضحت النقابة في بيانها أنها تواصلت منذ قليل مع الفنان علي حميدة تمهيدا لنقله وأوضح أنه  استجاب لدعوة وزارة الصحة لعلاجه علي نفقة الدولة بعد مناشدته بأحد البرامج التلفزيونية مساء أمس الأحد للتدخل.


وكلف نقيب الموسيقيين الفنان هاني شاكر المايسترو حمادة أبو اليزيد وكيل أول النقابة بالتواصل مع الفنان علي حميدة وأسرته لحين استقرار حالته وخروجه من المستشفي.


ويتم نقل الفنان علي حميدة حالياً إلي معهد ناصر لمتابعة حالته وعلاجه من الأزمة الصحية التي تعرض لها وستظل النقابة في تواصل معه لحين استقرار حالته وخروجه من المستشفي.

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