البورصة تربح 2.2 مليار جنيه في الختام وسط ارتفاع أسعارالنفط وتراجع الذهب

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الاثنين، علي ارتفاع جماعي للمؤشرات، م شرائى من المؤسسات العربية و الأجنبية فى ظل حالة التفاؤل بارتفاع النفط و تسليم السلطة للمرشح الديمقراطى بايدن و تراجع الذهب كملاذ آمن ليتحول الاجانب للشراء على كافة القياديات و التجارى الدولى الذى يرتفع أعلى اـلـ 62 جنيه خلال الجلسة .

وربح رأس المال السوقي 2.2 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 671.539 مليار جنيه.

وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.58% ليغلق عند مستوى 11278 نقطة، كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 0.47% ليغلق عند مستوى 2189 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان، بنسبة 0.43% ليغلق عند مستوى 3182 نقطة.

وقالت حنان رمسيس خبيرة أسواق المال الي أن هناك العديد من الاخبار الإيجابية دفعت مؤشرات البورصة الي الإستجابة والتفاعل و استمرار الارتفاع في مستهل ثاني جلسات الاسبوع ، وهي :





1- تحقيق مطالب المستثمر المصري وهو خفض اسعار الغاز للمصانع كثيفة الاستخدام للغاز وهي المرة الثانية التي تستجيب فيها الدولة لمحاولة ‘إحتواء التداعيات الاقتصادية المتعلقة بوباء كورونا .





2- الإعلان عن مبادرة لخفض أسعار الغاز للمصانع كثيفة الاستخدام للغاز.



