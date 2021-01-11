البورصة تربح 2.2 مليار جنيه في الختام وسط ارتفاع أسعارالنفط وتراجع الذهب

الإثنين 11/يناير/2021 - 02:52 م
البورصة المصرية
البورصة المصرية
نيفين سمير

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الاثنين، علي ارتفاع جماعي للمؤشرات،م شرائى من المؤسسات العربية و الأجنبية فى ظل حالة التفاؤل بارتفاع النفط و تسليم السلطة للمرشح الديمقراطى بايدن و تراجع الذهب كملاذ آمن ليتحول الاجانب للشراء على كافة القياديات و التجارى الدولى الذى يرتفع أعلى اـلـ 62 جنيه خلال الجلسة .

 وربح رأس المال السوقي 2.2 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 671.539 مليار جنيه.
 
وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.58% ليغلق عند مستوى 11278 نقطة، كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 0.47% ليغلق عند مستوى 2189 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان، بنسبة 0.43% ليغلق عند مستوى 3182 نقطة.

وقالت حنان رمسيس خبيرة أسواق المال  الي أن هناك العديد من الاخبار الإيجابية دفعت مؤشرات البورصة الي الإستجابة والتفاعل و استمرار الارتفاع في مستهل ثاني جلسات الاسبوع ، وهي :

 1-  تحقيق مطالب المستثمر المصري وهو خفض اسعار الغاز للمصانع كثيفة الاستخدام للغاز وهي المرة الثانية التي تستجيب فيها الدولة لمحاولة ‘إحتواء التداعيات الاقتصادية المتعلقة بوباء كورونا .

2- الإعلان عن مبادرة لخفض أسعار الغاز للمصانع كثيفة الاستخدام للغاز. 

3- تسوية مديونيات قطاع السيراميك والتي تقدر مديونياتة بـ 6 مليار جنية والسماح لهم بتقسيط المديونية علي 10 سنوات بفائدة 7% تناقصية.


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