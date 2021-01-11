تنبأ بموته فأعد مدفنه.. محطات من حياة علاء ولي الدين إبن المنيا

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فقدت محافظة المنيا واحدا من أبنائها التي لم يأتي بخفة ظله وطيبة قلبه الزمن انه الكوميديان "علاء ولي الدين "الذي تربع علي قلوب محبيه صانع البسمة التي أسعدت الملايين في حياته وبعد مماته فظل أسمه عالق في الوجدان عاش أسمه وتلاشي جسمه الذي رحل عن عالمنا منذ 17 عاما ولن ينساه جمهوره وزملائه، ومن أفلامه الإرهاب والكباب،المنسى،بخيت وعديلة، وافلام البطولات المطلقة عبود على الحدود،الناظر،ابن عز، وشارك في عدة مسرحيات مثل حكيم عيون،ولما بابا ينام وغيرها من الاعمال الفنية المتميزة.



تسطر لكم "الفجر" 5 محطات في حياة الراحل علاء ولي الدين لم تكن تعرفها من قبل .



1- ولد علاء ولى الدين فى محافظة المنيا مركز بنى مزار مواليد 28 سبتمبر 1963، والده الممثل الراحل سمير ولى الدين الذى ظهر فى دور الشاويش حسين فى مسرحية شاهد ماشفش حاجة، والفراش جابر فى مدرسة المشاغبين وله العديد من الاعمال الفنية المشاغبين وجده الشيخ سيد ولى الدين مؤسس مدرسة فى القرية (الجندية) بناها كاملة على نفقته الخاصة.



2- ابتدي حياته بالتمثيل فى ادوار ثانوية بافلام عادل امام ثم عمل افلام بطولة مطلقة كما ساهم علاء ولي الدين في ظهور عدد من نجوم الساحة الفنية الحاليين أمثال أحمد حلمي وكريم عبد العزيز ومحمد سعد، في شخصية "اللمبي" كان أول ظهور لها في فيلم الناظر وبعدها انطلق محمد سعد وأصبح نجم شباك،كما تقلد والدته في دور شخصية "جواهر" في فيلم "الناظر" حتى في الفساتين التي ارتداها.



3- أصيب بمرض السكر وهو الثانوية،وتحمل مسؤلية أسرته في سن 16 عاما بعد وفاة والده وهو طفل 14 عاما وله شقيقان اصغر منه معتز وخالد فعمل فى المطاعم وكموظف أمن فى بعض الفنادق وتنقل بين العديد من الأعمال البسيطة.



4- بعد أن أعتمر عمرته الاخيرة أحضر حقيبة بها مسك وتراب من البقيع، وأعطاها لشقيقه خالد فى وجود أبن عمه أسماعيل ولي الدين والفنان:محمد هنيدى" صديق عمره وقال: الشنطة دى افتحوها يوم وفاتى حطوا التراب تحت راسى وغسلونى بالمسك، وبالفعل هنيدى نزل القبر أثناء دفن علاء لتنفيذ الوصية.



5- اشترى مدفن قبل وفاته بـ6 شهور وكان كل جمعة يأخذ عائلته ليقرؤا القرآن، وذهب آخر مرة قبل وفاته بعشرين يوما، ووضع يده على الرمل وقال ياااه لما الواحد يرتاح هنا وأختار مكان دفنته حتي توفى يوم 11 فبراير 2003 عن عمر يناهز 39 عاما الموافق أول ايام عيد الاضحى بسبب مضاعفات مرض السكري.