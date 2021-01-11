12 إصابة جديدة في سموحة

الإثنين 11/يناير/2021 - 02:54 م
سموحة
سموحة
رامي بيشاي
أسفرت المسحة التي أجراها فريق سموحة السكندري استعدادا لمواجهة البنك الأهلي غدا في سابع جولات مسابقة الدوري المصري الممتاز عن وجود 9 إصابات جديدة بفيروس كورونا بين صفوف الفريق بجانب 3 مدلكين.

وانضم ال9 المصابين الجدد إلى ال11 زملائهم السابقين الذين أصيبوا بكوورنا خلال الأيام القليلة الماضية وتم عزلهم وتلقي بروتوكول العلاج .

واضطر معه اتحاد الكرة إلى تأجيل مباراة سموحة والإنتاج الحربي بالدوري.
 
ومن المنتظر أن يخاطب فرج عامر رئيس نادي سموحة اتحاد الكرة خلال الساعات القليلة الجارية لطلب تأجيل مباراة البنك الأهلي غدا في ظل تفشي فيروس كورونا في صفوف الفريق.

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