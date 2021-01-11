أرتيتا: المباراتين المقبلتين ستحددان مدى التطور الحقيقي لأرسنال

الإثنين 11/يناير/2021 - 02:31 م
بوابة الفجر
صرح مدرب آرسنال  ميكيل أرتيتا ، إن المباراتين المقبلتين أمام كريستال بالاس ونيوكاسل يونايتد في الدوري الإنجليزي، ستحددان مدى التطور الحقيقي للفريق اللندني في الأسابيع الأخيرة.

وفاز آرسنال في آخر ثلاث مباريات بالدوري وبدأ حملة الدفاع عن لقب كأس الاتحاد الإنجليزي بالفوز  2- صفر على نيوكاسل يوم السبت، بفضل هدفين في الوقت الإضافي.

وسيستضيف فريق أرتيتا بالاس في ستاد الإمارات غدا الثلاثاء قبل استقبال نيوكاسل بعد أربعة أيام.

وأبلغ أرتيتا الصحفيين اليوم الإثنين "المباراتان المقبلتان حاسمتان لرؤية الاتجاه الذي اتخذناه لتحسين الأوضاع".

وأضاف أرتيتا الذي يحتل فريقه المركز 11 بعد انطلاقة متواضعة "سنرى إن كان يمكننا البناء على النتائج الأخيرة في المباراتين المقبلتين".

وانهمرت دموع المهاجم جابرييل مارتينيلي عقب إصابته في الكاحل خلال إحماء قبل مباراة الكأس لكن المدرب الإسباني يأمل عودة البرازيلي (19 عاما) خلال وقت قريب.

وتابع "لم نفحصه بعد المباراة لأنه كان يتألم بشدة ولكنه خضع لفحوص بالأمس وتبدو حالته أفضل وليست خطيرة ويمكننا الاعتماد عليه في وقت قريب".

كما أشار إلى أن لاعب الوسط توماس بارتي أصبح جاهزا للعودة بينما قال إن موقف مسعود أوزيل لم يتغير وسط توقعات برحيل لاعب الوسط الألماني إذا تلقى النادي عرضا جيدا.

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