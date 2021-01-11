الكشف عن موعد عودة كريم نيدفيد للتدريبات مع الأهلي

كشفت مصادر خاصة بالأهلي عن موعد عودة كريم نيدفد لتدريبات الفريق بعد غياب طويل بسبب الإصابات المتكررة.





وقالت المصادر، أن نيدفد سيبدأ التدريب الخفيف بالكره نهاية يناير الجاري على أن ينتظم تدريجيا في تدريبات الفريق الجماعية ويكون جاهزا للمشاركة في المباريات مجددا.









ويختتم الأهلي استعداداته اليوم لمواجهة الإنتاج الحربي غدا الثلاثاء في المباراة التي ستجمع بينهما في إطار الجولة السادسة من بطولة الدوري الممتاز.









ومن المفترض أن يخوض الأهلي اليوم مران خفيف على ملعب التتش تجنبا للإرهاق قبل ساعات من المباراة.















