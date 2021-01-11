أعلى للثقافة ينظم اللقاء الثقافى بعنوان "القيادة الشبابية بين الحلم والواقع"

الإثنين 11/يناير/2021 - 02:24 م
بوابة الفجر
تحت رعاية الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، والدكتور هشام عزمي الأمين العام للمجلس الأعلى للثقافة، تنظم لجنة الشباب بالمجلس ومقررها المخرج أحمد السيد؛ اللقاء ثقافي بعنوان "القيادة الشبابية بين الحلم والواقع"؛ ويقام اللقاء في تمام السادسة مساء الإثنين ١٨ يناير الحالي بمسرح الهناجر بساحة دار الأوبرا المصرية.


وتحاضر به الأستاذة الدكتورة رشا راغب المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية للتدريب، ويدير اللقاء المخرج المسرحي عمرو قابيل عضو لجنة الشباب بالمجلس. 

ويتضمن حوار مفتوح مع عدد من شباب المثقفين. 

وتطبق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا. 

كما تبث الندوة " أونلاين " عبر صفحة أمانة المؤتمرات على فيسبوك وقناتها على اليوتيوب على الروابط التاليه

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