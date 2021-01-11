(سجل طفلك بالرقم القومي) رابط إضافة المواليد الجدد للتموين 2021 عبر بوابة دعم مصر الرقمية مع خطوات التسجيل أونلاين

الإثنين 11/يناير/2021 - 02:17 م
اضافة المواليد الجدد للتموين 2021
اضافة المواليد الجدد للتموين 2021

(سجل طفلك بالرقم القومي) رابط إضافة المواليد الجدد للتموين 2021 عبر بوابة دعم مصر الرقمية مع خطوات التسجيل أونلاين

كثُر البحث حول موضوع إضافة المواليد الجدد للتموين 2021 خلال الأيام القليلة الماضية من شهر يناير للعام الجاري، ولعل هناك الكثير من التساؤلات التي تشير إلى موعد السماح لإضافة أفراد جدد على البطاقات التموينية إن كانت الحكومة تسعى لذلك أم أن هذا الأمر لم يحدد له ميعاد حتى الآن، ولا سيما أن هنالك العديد من الأخبار التي تضلل المواطنين وحذرت وزارة التموين والتجارة الداخلية من الانسياق وراءها لأنها تسرق المواطن بعد أن تسلب منه المعلومات الخاصة به، ولذلك نحن حرصنا على أن نرصد أهم ما أشارت إليه الحكومة بعد إجتماعها بوزارة التموين والوزارات المختصة الآخرى.

إضافة المواليد الجدد للتموين 2021
من المعروف أن باب إضافة المواليد الجديدة على بطاقة التموين 2021 لا يزال مفتوحاً، ولكن لبعض الفئات المستثناة من قبل وزارة التموين، وهذه الفئة تتمثل في أصحاب الأمراض المزمنة، والأرامل والمطلقات، بالإضافة إلى العاملين باليومية، حيث اعتبرت الحكومة أن هؤلاء لهم الأولوية في الحصول على دعم مصر من السلع والخدمات التموينية، أما الفئات الآخرى فقد أشارت مصادر مسئولة تابعة للوزارة بأن هناك ميزانية جديدة سيتم اعتمادها في يونيو المقبل، وحينئذ سيُحدد موعداً لفتح باب إضافة المواليد بوابة مصر الرقمية.

رابط إضافة المواليد عبر بوابة مصر الرقمية
من خلال الخطوات التالية يمكن تسجيل مولود جديد أو فرداً على بطاقة التموين:

- قم بالدخول إلى موقع بوابة مصر الرقمية (اضغط هنا).
- ثم اختر «ضم أفراد أسرتي».
- اختر «ابدأ الخدمة».
- اكتب رقم البطاقة التموينية.
- قم بإختيار محافظتك.
- ثم قم بالنقر على مربع الشروط والأحكام.
- قم بإدخال المولود المراد إضافته مع كتابة رقمه القومي الموجود في شهادة الميلاد.

(سجل طفلك بالرقم القومي) رابط إضافة المواليد الجدد للتموين 2021 عبر بوابة دعم مصر الرقمية مع خطوات التسجيل أونلاين

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وزارة التموين بطاقة التموين 2021 اضافة المواليد الجدد 2021

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