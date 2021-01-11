إبراهيموفيتش يظهر من جديد مع ميلان

الإثنين 11/يناير/2021 - 02:00 م
ابراهيموفيتش
ابراهيموفيتش
وكالات
يمني السويدي زلاتان إبراهيموفيتش نجم ميلان العودة من جديد للتألق أمام نظيره تورينو في بطولة كأس إيطاليا.

تتجدد المواجهة بين ميلان وتورينو غداً، بعد أن التقى الفريقان أمس الأول في الجولة 17 من الدوري، وقد انتهت المباراة بفوز ميلان 2-0، وقد شهدت عودة إبراهيموفيتش الذي شارك في الدقائق الأخيرة من المباراة من مقعد البدلاء.

وتغلب ميلان على تورينو 2-0، ليتفوق في صدارة الدوري بفارق أربع نقاط أمام إنتر ميلان الذي تعادل مع روما 2-2 في الدوري، ويتطلع إلى استعادة مذاق الانتصار عبر مواجهة مضيفه فيورنتينا في بطولة الكأس مساء الأربعاء.

وقال المدير الفني لميلان، ستيفانو بيولي، بشأن عودة إبراهيموفيتش الذي بدأت فترة غيابه في أواخر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي: "كان من المهم للغاية أن يعود".

وأضاف: "رغم حقيقة أن الفريق استعرض براعة في الحفاظ على إيقاع اللعب وتحقيق النتائج، زلاتان مهم للغاية بالنسبة لنا، وبالطبع سيستغرق الأمر بعض الوقت كي يعود إلى أفضل مستوياته".

ويفتتح إنتر ميلان المباريات المقررة مساء الأربعاء في دور الـ16 ببطولة الكأس، عندما يحل ضيفاً على فيورنتينا، ثم يلتقي حامل اللقب نابولي مع فريق الدرجة الثانية إمبولي، ويلتقي يوفنتوس حامل لقب الدوري مع جنوى.

ورغم فوز نابولي ويوفنتوس على أودينيزي وساسولو على الترتيب، هذا الأسبوع في الدوري الإيطالي، يفتقد الفريقان أفضل مستوياتهما.

وقال جينارو جاتوزو المدير الفني لنابولي عقب الفوز على أودينيزي 2 / 1 أمس الأحد :"علينا أن نتحسن بشكل كبير. لا نكون مستعدين لتقديم رد فعل دائما حين لا تسير الأمور على نحو طيب. الفريق بحاجة إلى التطور من الناحية الذهنية."

كذلك طالب أندريا بيرلو لاعبيه بالمزيد من التركيز، وذلك بعد أن واجه الفريق صعوبة في الفوز على ساسولو 3-1، حيث حسمت المباراة بهدفين متأخرين في شباك ساسولو الذي طرد أحد لاعبيه.

وقال بيرلو: "بالنسبة للهدف الذي سكن شباكنا، كنا سلبيين في خط الوسط، وكان التمركز في الدفاع سيئاً".

وإلى جانب الأمور التكتيكية، يفتقد بيرلو جهود ألكيس ساندرو وخوان كوادرادو وماتييس دي ليخت، حيث تبين قبل ايام إصابتهم بعدوى فيروس كورونا المستجد، كما تعرض ويستون ماكيني وباولو ديبالا للإصابة خلال مباراة ساسولو.

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