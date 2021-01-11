تربح 4 مسؤولين سابقين من خلال استغلال نفوذ وظائفهم

الإثنين 11/يناير/2021 - 02:05 م
بوابة الفجر
مـروة هيـكل


قررت الدائرة 17 جنوب الجيزة برئاسة المستشار جمال أبو طالب صديق والمنعقدة بالكيلو 10 ونص بمقر قوات الأمن المركزي تأجيل محاكمة أسامة الشيخ وأسماء ثابت و2 أخريين في اتهامهم بقضية كسب غير مشروع لجلسة ١٥ فبراير للاطلاع على الأوراق.
كانت هيئة الفحص والتحقق بالكسب غير المشروع قررت إرسال الأوراق إلي محكمة استئناف القاهرة بموجب القرار الصادر من محكمة الجنايات منعقدة في غرفة مشورة بإلغاء "الأمر بالا وجه" في القضية وأمرت بالتحقيق والإحالة وإعادتها إلي هيئة محكمة الجنايات المختصة موضوعا للفصل بحكم جنائي نهائي في الدعوى الجنائية المقامة على المتهمين الأربعة.
واستوفت هيئة الفحص والتحقق أوراق الشكوى المطروحة باستكمال باقي عناصر الذمة المالية للمشكو فيهم الأربعة وإفراد أسرهم وبينت مصادرها وكيفية اكتسابها متداركة أسباب الطعن التي أسست هيئة محكمة الجنايات المختصة قرارها عليها بإلغاء الأمر الصادر بتاريخ 20 يوليو 2016 من هيئة الفحص والتحقق السابقة بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية لعدم الجناية.

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