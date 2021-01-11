انفجار بمبنى سكني وتجاري وسط ألمانيا

الإثنين 11/يناير/2021 - 02:00 م
انفجار - أرشيفية
انفجار - أرشيفية
وكالات

وقع انفجار في مبنى سكني وتجاري في مدينة أيزناخ بوسط ألمانيا، حيث رجحت الشرطة وجود دوافع سياسية وراء الانفجار.

 

وبحسب وسائل إعلام محلية، لم يؤد الانفجار الذي ألحق أضرارًا بواجهة المبنى إلى إصابة أحد، لكن السلطات قامت بإخلائه وطوقت محيطه.

 

وكانت السلطات الألمانيةن عثرت على لافتة على المبنى عليها شعار سياسي لكنها لم تكشف عن مضمونه. واستدعت الشرطة شهودا رأوا أفرادا مشبوهين بالقرب من المبنى.

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