5 رسائل جديدة من منظمة الصحة العالمية بشأن مستجدات فيروس كورونا

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أدلت منظمة الصحة العالمية بعدد من التصريحات الهامة بشأن مستجدات فيروس كورونا ومنها عن تحور فيروس كورونا الفترة الاخيرة.



وترصد "الفجر" في السطور التالية أبرز رسائل منظمة الصحة العالمية عن فيروس كورونا:



التحور يثبت تاثيره علي فعاليات اللقاحات المطروحة:



أكد الدكتور أمجد الخولي، استشاري الاوبئة بمنظمة الصحة العالمية، أن التحور الذي شهدته المملكة المتحدة حتي الان لم يثبت تاثيره علي فعاليات اللقاحات المطروحة ومازالت الفاكسينات فعالة وتم اختباره أكثر من مرة للتأكد



التحور يأثر سلبا علي سرعة الانتشار:



أوضح استشاري الاوبئة بمنظمة الصحة العالمية أن الفيروس في بريطانيا اثر سلبيًا على سرعة الانتشار، معقبًا: "رغم حدوث تحورات بالالاف الفترة الماضية في الفيروس، لكنها كانت بسيطة، لكن التحور الاخير في هذا النوع من البروتين أثر على سلوك إنتشار الفيروس سواء في بريطانيا أو جنوب إفريقيا أو اليابان مؤخرًا ".



وأضاف أن تحور الفيروس تم إكتشافه أول مرة في سبتمبر، وتم التعامل بشكل عادي، لأنه لم يتخيل أحدًا أن يؤثر التحور الاخير في سرعة الانتشار، متابعًا: "للاسف وجدوا أن التحور الاخير في بريطانيا ثبت سرعة إنتشاره ومقدرته أن يكون سائدًا بين السلاسلات الاخرى من الفيروسات حتى الاصلي، وهنا بدأوا يتخذون إجراءات شديدة الحزم في منتصف ديسمبر بعد نحو ثلاثة اشهر من إكتشاف التحور".





‏Pcr غير قادر على اكتشاف الفيروس:



وعلق الدكتور أمجد الخولي، استشاري الاوبئة بمنظمة الصحة العالمية علي خداع إختبار " pcr" بسبب تحور الفيروس قائلا "ما حدث فيما يخص سلالة المملكة المتحدة المكتشفة أن التحور اصاب بروتين معين، كان بعض كواشف " pcr" تعتمد عليه، ومن ثم عندما حدث تغير في البروتين أصبحت بعض الكواشف غير قادرة على اكتشاف الفيروس وليس كلها ".



الموجة الثانية أضعف:



لفتت الدكتوره مها الرباط المبعوث الخاص للمدير العام لمنظمة الصحة العالمية الي أن علاج الحالات في المنزل لا يعني أن الفيروس خلال الموجة الثانية أضعف، ولكنه آلية علاج، لافتة إلى أن وضع الإصابات في دول اقليم شرق المتوسط شهد استقرارا الأسبوع الماضي.



لقاح لا يعطي حماية 100% لمن يحصل عليه



شددت "الرباط" المبعوث الخاص للمدير العام لمنظمة الصحة العالمية علي أهمية الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا حيث لا يوجد لقاح يعطي حماية 100% لمن يحصل عليه.

