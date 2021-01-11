العراق ترفع اسعار بيع خام البصرة 70 سنتا عن الشهر الماضي

الإثنين 11/يناير/2021 - 01:56 م
النفط العالمي
النفط العالمي
رويترز

 أظهرت وثيقة تسعير يوم الاثنين أن العراق رفع سعر البيع الرسمي لخام البصرة الخفيف في شحنات فبراير شباط المتجهة إلى آسيا إلى علاوة 1.10 دولار للبرميل إلى خامي عمان ودبي، بزيادة 70 سنتا عن الشهر السابق.

 

وجرى تحديد سعر البيع الرسمي لخام البصرة المتوسط في شحنات فبراير شباط ​​بخصم قدره 0.25 دولار عن خامي عمان ودبي، أي أعلى 40 سنتا عن الشهر السابق.

 

كما حدد العراق سعر البيع الرسمي لخام البصرة الثقيل في شحنات الشهر ذاته بخصم 1.40 دولار عن خامي عمان ودبي، بزيادة 20 سنتا عن الشهر السابق.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

أخبار تهمك

موسيماني يستقر على قائمة الأهلي النهائية المشاركة في مونديال الأندية

منذ أقل من ساعتين

الخطيب يبحث مع موسيماني احتياجات الأهلي

منذ ساعة الا ربع

"رقم تاريخي".. رونالدو على بعد هدف وحيد للانفراد بعرش هدافي العالم

منذ حوالي 4 ساعات

أسرار فشل أحدث جولات مفاوضات سد النهضة

منذ حوالي 4 ساعات

موسيماني يجهز مفاجأة في تشكيل الأهلي أمام الإنتاج الحربي

منذ حوالي 3 ساعات

شاهد.. بشرى سارة لمستخدمي الإنترنت في مصر

منذ يوم

موسيماني يعيد نجمه "المتوهج" لتشكيل الأهلي أمام الإنتاج

منذ ساعتين و 37 دقيقة

رسالة غامضة من "زيزو" تثير جدلا في الزمالك

منذ ساعتين و 12 دقيقة

عمار حمدي يقترب من العودة إلى الأهلي لهذا السبب

منذ حوالي 10 ساعات

طبيب يكشف عن أعراض تُشير لإصابة الأطفال بكورونا

منذ حوالي 21 ساعة

عاجل.. نقيب الممثلين يقرر إيقاف باسم سمرة ورحاب الجمل عن مزاولة المهنة

منذ يومين

الأهلي ينهي صفقته الصيفية الأولى

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. سيراميكا كليوباترا يعلن التعاقد مع نجم الأهلي

منذ أقل من ساعتين

بعد وجود أنباء عن تعديل وزاري.. أديب: "هؤلاء هم الوزراء الذين يجب أن يرحلوا"

منذ يوم

بعد وفاته.. تعرف على دور أبناء هادي الجيار في حياته الفنية

منذ يوم

"الصحة" تزف خبرًا سارًا حول إصابات كورونا

منذ حوالي 18 ساعة

موضوعات متعلقة

العراق يرفع أسعار خام البصرة تسليم يونيو

"أرامكو" ترفع سعر بيع الخام العربي الخفيف إلى آسيا في يوليو

العراق يرفع سعر البيع الرسمى لخام البصرة الخفيف لشهر نوفمبر

العراق يرفع سعر خام البصرة إلى 2.55 دولار

العراق يرفع سعر بيع خام البصرة إلى 2.10 دولار للبرميل

العراق يخفض سعر بيع خام البصرة الخفيف

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
08:18 م

"الصحة" تزف خبرًا سارًا حول إصابات كورونا

أسرار فشل أحدث جولات مفاوضات سد النهضة

10:19 ص

موسيماني يستقر على قائمة الأهلي النهائية المشاركة في مونديال الأندية

12:25 م

رسالة غامضة من "زيزو" تثير جدلا في الزمالك

11:59 ص

شاهد.. بشرى سارة لمستخدمي الإنترنت في مصر

09:38 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 2 | زفاف مـــولانا

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 24.. «العائلة» رصاصة وحيد حامد وإسماعيل عبد الحافظ فى قلب الإرهاب الأسود

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: مستقبل ترامب خارج البيت الأبيض