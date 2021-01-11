"القوصي": الفضاء أصبح مليئا بالمخلفات الفضائية (فيديو)

الإثنين 11/يناير/2021 - 01:47 م
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
قال الدكتور محمد القوصي، الرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء المصرية، إن الفضاء أصبح مليئا بالمخلفات الفضائية، وهناك اهتمام عالمي بكيفية التخلص من الحطام الفضائي.

وأشار "القوصي"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "صباحك مصري" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، اليوم الإثنين، إلى أن الدول الفضائية الكبرى عندما ازدحم الفضاء بالمخلفات الفضائية اتجهت إلى سن قوانين تلزم الدول التي تطلق أقمار صناعية أن توضح كيف سيتم استعادة هذا القمر عندما ينتهي عمره الافتراضي.

وأضاف أن وكالة الفضاء امصري بدأت تتجه لبناء تليسكوب فضائي لمراقبة المخلفات الفضائية، والتعرف على الأجسام الفضائية، وسيتم استخدام تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي..

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