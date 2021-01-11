تعافي وخروج 5 حالات كورونا من مستشفى قفط التعليمي

وقال الدكتور أحمد كمال، مدير مستشفى قفط التعليمي، إن خروج ٥ حالات من مصابي كورونا اليوم يرفع عدد المتعافين إلى ٤٦ حالة خروج من المستشفى منذ بداية الموجه الثانية لفيروس كورونا المستجد.





وأضاف بأن نجاح المستشفى في تحقيق نتائج جيدة في التعامل مع حالات كورونا، يرجع للتعاون والتنسيق المستمر بين فريق العمل بالمستشفى، بداية من الأطباء وأطقم التمريض ومرورًا بالصيادلة والفنيين، وانتهاءاك بالعمال والإداريين، لافتًا إلى الدور الهام للدكتور محمد فوزي، رئيس الهيئة العامة للمستشفيات التعليمية، ومديريه الشئون الصحية بقنا بأشراف الدكتور راجي تواضروس وكيل وزارة الصحة بقنا في دعم جهود المستشفى.





وتابع الدكتور عمرو عبد الراضي، المشرف الطبي بمستشفى قفط التعليمي، بأن الحالات التي خرجت اليوم منهم حالة ممرضه وحالتين كانتا في العناية المركزة وسيده عمرها ٧٥ سنه.





وأشار الدكتور محمد رمضان، مدير فريق مكافحه العدوي، إلى المستشفى حريص على دعم الجانب النفسي للمرضى المصابين بكورونا خلال فترة العلاج، وهو ما يساهم في تحقيق نتائج إيجابية في وقت قياسي مع برتوكول العلاج المقرر من قبل وزارة الصحة.



أعلن مستشفى قفط التعليمي بقنا، عن تعافي وخروج ٥ حالات من مصابي كورونا، بعد تماثلهم للشفاء التام والعلاج وفقًا لبرتوكول العلاج المقرر من وزارة الصحة.