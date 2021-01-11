توقعات الأبراج.. حظك اليوم الأثنين 11 يناير 2021

حرصًا من بوابة "الفجر" الإلكترونية على توفير المعلومات اللازمة لقرائها الكرام، وتزويد متابعيها بالأخبار المهمة التي تفيدهم، ننشر لكم توقعات الأبراج اليوم الأثنين 11 يناير 2021.

برج الحمل





تحضر اليوم عيد ميلاد أو حفل زفاف تلتقي فيه ببعض الأصدقاء الذين لم ترهم منذ وقت طويل. تشعر بتحسن في حالتك الصحية فور رؤيتهم والتحدث معهم. ستعرف بعض الأخبار الجديدة منهم. هناك شخص ما حزين جدا وبحاجة إلي مساعدتك.





برج الثور





الأخبار المالية تفرحك، فقد يصلك مبلغ مالي يحسن من أوضاعك المالية المتدهورة، لكن عليك بأن تكون نشيطا أكثر في العمل ولا تؤجل أعمالك فقد تتفاجأ في فترة الظهيرة بأعمال كثيرة لا تستطيع السيطرة عليها. الأمور العاطفية جيدة جدا في المساء وقد يحدث تقدم غير متوقع على علاقتك مع من تحب.





برج الجوزاء





تشعر أن الأمور تسير معك من سيىء الى أسوأ، وأن كل فعل أو خطوة تقوم بها تجعل الأوضاع أسوأ بكثير لذا عليك بالسكون وعدم القيام بالمبادرات والقرارات. قد يحدث نقاش بينك وبين رئيسك في العمل يجعلك عصبيا، حاول أن تذهب للبيت باكرا وذلك لتقليل الخسائر في هذا اليوم.





برج السرطان





إذا كنت تملك أسهما في شركة ما، فتوقع اليوم أن هذه الأسهم ستزيد قيمتها وبالتالي ستزيد أرباحك بشكل لم تكن تتوقعه. لا شك أن هذا الخبر السار سيجعلك تحتفل مع بعض الأصدقاء. سيعبر لك الحبيب والأصدقاء عن سعادتهم ويهنئونك ويتمنون لك المزيد. ربما تصبح مليونيرا يوما ما!





برج الاسد





تعيش يوما صعبا تبدو فيه متوترا ومرتبكا ومضغوطا. المضايقات والأزمات تزيد وتأتي من كل صوب. حافظ على سمعتك، ولا تخب الآمال المعقودة عليك. حاذر شراكة مزيفة وراجع بعض العلاقات بحكمة وهدوء. لا داع للتهور لأنك ما زلت في بداية الطريق.





برج العذراء





من المروع بالنسبة لك أن تقوم بأي مغامرة أو تقوم بأي شيء خطير. ربما تحاول اليوم أن تكون غير مرئي بالنسبة لمن حولك حتى تتجنب التعرض لأي انتقادات أو تعليقات. قد تخدمك اليوم آليات الدفاع لفترة لا بأس بها، ولكن لا شك أن الانعزال بدافع الخوف أو بسبب الشعور بالذنب لن يوصلك إلى الغاية التي تسعى إليها.





برج الميزان





لا تخف من المبادرة والعروض. إذا كنت تتعامل بواقعية وموضوعية فقد تتلقى مؤشرات إيجابية من كل صوب، وتعيش أوقاتا من والسعادة والمرح وتفكر في ارتباط عاطفي أو تقدم على زواج أو تتخذ القرار النهائي في علاقتك العاطفية الحالية.





برج العقرب





قلل من النمطية وسر بتكتم وهدوء كي لا تعرض صحتك وسلامتك للخطر لأنك قد لا تكون بمأمن من أزمة أو تراجع صحي أو حادث مروع. حاول أن تحمي نفسك من كل الأخطار، وابتعد عن المجازفات، فالوقت ليس سانحا للمغامرة ولا لتحدي الأوضاع.





برج القوس





إذا شاهدت شيئا ما نال إعجابك في بعض المحلات أو الورش الفنية ولم تتمكن من شرائه لعدم توافر المبلغ اللازم حاول أن تقوم بتصنيع هذا الشيء بنفسك، حتى إن كنت تعلم أن لست فنانا. ستنبهر من النتائج إذا حاولت تصنيعه. يمكنك الاستعانة ببعض نصائح الحرفيين وتعليماتهم.





برج الجدي





تتاح لك فرص جيدة لأعمال تحلم بها، وربما تعرف مفاجأة سارة على الصعيد الشخصي. حاول أن تصغي الى الآخرين وأن تفهم هواجسهم. يوم واعد وحافل بالأحداث الإيجابية وبالأرباح والانتصارات المهنية، فتصبح أكثر قدرة على تفهم بعض الأفكار والمشاركة والتواصل مع الآخرين.





برج الدلو





أنت اليوم تحظى بطاقة كبيرة جدا ولذلك حاول توظيفها في كل الأنشطة التي تقوم بها اليوم. احرص على أن تنجز اليوم الأعمال التي لم تكملها بعد. اهتم اليوم بتنظيف منزلك وتنظيمه. تحتاج اليوم إلى القيام ببعض الأنشطة السريعة في المساء إما مع الحبيب أو الأصدقاء.





برج الحوت





أنت اليوم حازم في مواقفك، وقراراتك لا تقبل المناقشة أو التغيير. أنت ناجح في أعمالك اليوم وخاصة في إدارتك. تلاحظ الإعجاب والتقدير في أعين رؤسائك. يوم جيد لطلب علاوة في الراتب. في فترة المساء عليك بألا تفرض رأيك على من تحب وابق خفيف الظل كما عهدك الحبيب دائما.



