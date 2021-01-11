أمطار مصحوبة بأتربة.. تحذيرات عاجلة من الأرصاد بشأن الأيام المقبلة

الإثنين 11/يناير/2021 - 01:44 م
بوابة الفجر
مارينا بشارة
أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، اليوم الإثنين عن حالة الطقس اعتبارًا من غدًا الثلاثاء الموافق 12 يناير 2021 وحتى يوم الأحد المقبل الموافق 17 يناير 2021.

وحذرت الهيئة في بيان، من شبورة في الساعات الاولي من الصباح خلال الفترة المقبلة، مناشدة المواطنين بتوخي الحذر اثناء القيادة.

وترصد "الفجر" في السطور التالية حالة الطقس خلال الأيام المقبلة:

غدًا الثلاثاء:
 
شبورة كثيفة على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من والى القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد. 
 
يوم الأربعاء المقبل:
 
أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الغربية على فترات متقطعة.
 
أمطار خفيفة على مناطق من شمال الوجه البحرى على فترات متقطعة.
 
نشاط رياح مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من القاهرة والوجه البحرى والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء ومدن القناة وشمال الصعيد 
 
انخفاض فى درجات الحرارة بكافة الأنحاء 
 
 يوم الخميس المقبل:
 
 أمطار  متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية على فترات متقطعة.
 
أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من الوجه البحري على فترات متقطعة.
 
نشاط رياح مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء ومدن القناة وشمال وجنوب الصعيد
 
 يوم الجمعة المقبل:
 
أمطار خفيفة لمتوسطة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة.
 
شبورة مائية صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من والى القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.
 
يوم السبت المقبل:

أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية على فترات متقطعة.
 
شبورة مائية صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من والى القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.
 
يوم الأحد المقبل:
 
أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية على فترات متقطعة.

شبورة مائية صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من والى القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.


وأكدت هيئة الأرصاد الجوية، ضرورة اتخاذ كافة الاستعدادات والتدابير اللازمة للحد من الآثار الناجمة عن سقوط الأمطار، موضحة أنه يتم تحديث التنبؤات يوميا.

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