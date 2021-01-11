وزير الخارجية التركي يقدم عرضًا رسميًا لليونان لاستئناف المحادثات الشهر الحالي

الإثنين 11/يناير/2021 - 01:40 م
أردوغان
أردوغان
وكالات

 أعلن وزير الخارجية التركي مولود جاويش اوغلو، اليوم الاثنين، عن تقديم عرض رسمي لليونان لاستئناف المحادثات الشهر الحالي، وفقًا لقناة سكاي نيوز عربية.

 

يستمر التوتر بين تركيا واليونان هو سيد الموقف مع إصرار أنقرة على استفزازاتها في شرق البحر المتوسط للسيطرة على الثروات الطبيعية في تلك المنطقة الغنية بمصادر الطاقة وفي مقدمتها الغاز الطبيعي.

 

ووفقا لــ العين الإخبارية، فإن هذا التوتر يرتفع وتيرته بين الحين والآخر ملوحا بنشوب حرب بين الدولتين اللتين يحذيان بعضوية حلف شمالي الأطلسي "الناتو"، ما لفت الانتباه التعرف على قوة جيشهما.

 

ووفق الأرقام التي أوردها موقع "جلوبال فاير باور" المتخصص في الشؤون العسكرية فإنه يظهر تساوي بين الخصمين في القوة "البحرية"، التي سيكون لها كلمة الفصل في حال نشوب أي مواجهة عسكرية، فيما تتفوق تركيا في باقي أفرع الأسلحة.

 

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