الخطيب يبحث مع موسيماني احتياجات الأهلي

الإثنين 11/يناير/2021 - 01:26 م
بوابة الفجر
محمد الصو
عقد الكابتن محمود الخطيب، رئيس النادي اجتماعًا أمس، مع بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول للكرة، في حضور لجنة التخطيط، والكابتن سيد عبد الحفيظ مدير جهاز الكرة.


 شهد الاجتماع مناقشات عديدة بين رئيس النادي والمدير الفني وبخاصة احتياجات الفريق في الفترة المقبلة على كافة المستويات.


 وأكد الكابتن محمود الخطيب خلال الاجتماع على استمرار الدعم والمساندة الكاملة للفريق وجهازه الفني، وتوفير كل وسائل النجاح، والتأكيد على أن طموح الأهلي والمنتمين إليه لا يتوقف عند تحقيق بطولة؛ سواء كانت محلية أو قارية.

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