



(بالاسم ورقم البطاقة) صرف منحة 500 جنيه.. استعلم عن منحة العاملة الغير منتظمة manpower.gov.eg من خلال رابط وزارة القوى العاملة





صرف منحة 500 جنية، كشفت وزارة القوى العاملة في صباح اليوم عن موعد صرف منحة العاملة الغير منتظمة للدفعة الرابعة، والتي قررت أن تصرف في أول أسبوع من شهر يناير 2021، قد شهدت محركات البحث في الأيام الأخيرة علي تزايد من قبل المواطنين حول موعد صرف منحة 500 جنية للدفعة الربعة بشكل كبير بدا المستعلمين في البحث عن الرابط الخاص عن معرفة كافة لتفاصيل حول منحة العاملة الغير منتظمة، من خلال موقعنا إليك تفاصيل صرف منة 500 جنية أو ديسمبر.





صرف منحة 500 جنية

أعلنت وزارة القوى العاملة رسميا عن موعد صرف منحة العاملة الغير منتظمة لدفعة الرابعة والتي تم تأخير موعد صرفها بناء على مراجعة بيانات المتقدمين، والتي وجدت الوزارة أن الكثير منهم لا يستحق صرف منحة 500 جنية وهم فئات ” أصحاب الحيازات – أصحاب الأملاك الزراعية – مَن يتقاضون معاشات – المتوفين- الأطفال- مَن يحصلون على منح تأمينية “، وبالتالي تم حذف أسماؤهم من بيانات كشوف المستحقين لمنحة العامة الغير منتظمة، وقامت رئاسة الوزارة باعتماد صرف منحة 500 جنية.





استعلم بالرقم القومى عن منحة العاملة الغير منتظمة

يتم صرف منحة العاملة الغير منتظمة إلى ما يقرب من مليون و600 مواطن من أصحاب العاملة اليومية وتقدر قيمتها نحو 1500 جنية وبمعدل 500 جنية في كل دفعة وتصرف شهريا، وتوفر وزارة القوى العاملة خدمة الاستعلام عن منحة العاملة الغير منتظمة للدفعة الرابعة عبر موقعها الرسمي، واليك خطوات الاستعلام بالرقم القومي حول صرف منحة 500 جنية:





- يقوم المستفيد بزيارة موقع وزارة القوى العاملة عبر رابطها الرسمي ( اضغط هنا ).

- يقوم المستفيد بالنقر على أيقونة استعلام عن منحة العاملة الغير منتظمة.

- يقوم المستفيد بتسجيل الرقم القومى الخاص به.

- يقوم بالنقر على أيقونة استعلام وتظهر إليه نتائج الاستعلام عل الفور.

- كما توفر الوزارة خدمة الاستعلام الهاتفية على رقم 2030



