وكالة الفضاء المصرية: مصر أول دولة إفريقية تقوم بتثبيت كاميرا على محطة الفضاء الدولية

الإثنين 11/يناير/2021 - 01:16 م
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
قال الدكتور محم القوصي، الرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء المصرية، إن مصر ستكون أول دولة إفريقية تقوم بتثبيت كاميرا على محطة الفضاء الدولية، حيث سيقوم صاروخ بحمل الكاميرا وتثبيتها على المحطة الدولية.

وأشار "شاهين"، خلال لقاء خاص عبر "سكايب" ببرنامج "صباحك مصري" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، اليوم الإثنين، إلى أن هذه الكاميرا ستظل تعمل لمدة عام، ومهمتها التقاط صور عالية الدقة لسطح الكرة الأرضية،حيث أن الكاميرا مزودة بتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي، مضيفا أن مصر لديها احدث التكنولوجيا الفضائية، وبرنامج متكامل لتعزيز قدرات الدولة.

وأوضح أن مصر نجحت في تصميم قمرين صناعيين خلال 2019، وكل قمر منهم كان به كاميرا صغيرة، لافتا إلى أنهم يدعموا جهود الدولة في رصد التعديات على الأراضي الزراعية من خلال صور الأقمار الصناعية..

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