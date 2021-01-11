"صنايعية مصر".. ورشة عمل لصناعة الأيبوكسي في قنا

الإثنين 11/يناير/2021 - 01:15 م
بوابة الفجر
بسام عبدالحميد
بدأ قصر ثقافة قوص صباح اليوم الاثنين، ورشة صب قوالب الايبوكسي بالتعاون مع الإدارة العامة للفنون التشكيلية والحرف البيئية بالهيئة العامة لقصور الثقافة والتي ينفذها المدرب مأمون سيد، ضمن مبادرة صنايعية مصر، مستهدفة جميع الفئات العمرية علي مدار 15 يوما، بحسب أنور جمال مدير قصر ثقافة قوص.
هذا وأكد جمال، أن الورشة تأتي ضمن مبادرة صنايعية مصر للتدريب المهني والحرفي لتطوير الحرف المصرية واستغلالها كحملة لحماية التراث واعادة إحيائه، حيال تنفيذ تلك المبادرة والتي تستهدف فئة الشباب لمساعدتهم لبدء مشروعاتهم الصغيرة الحرفية.
وفى بداية عمل الورشة التالمختلفة وعملية التدابير الاحترازية قام المدرب بتعريف المتدربين بأهمية الورشة والتعريف بهدف مبادرة صنايعية مصر كما عرفهم بالايبوكسى وهو عبارة عن مادة كيمائية تشبه الزجاج الشفاف او البلاستيك الجاف وتتميز بلونها الذى لا يتغير وهى مادة تتميز بالصلابة ومقاومتها للخدش ومنها ابتكر الفنانين فنون وحرف ومنتجات مختلفة من تقنية الايبوكسي.
كما عرف المدرب بالقوالب المختلفة وعملية الصب والتي سوف يتم التعرض لها بالتفصيل خلال مراحل الورشة التدريبية
والتي ستتضمن تدريب وتعليم وتقنيات وفنون صب القوالب بخامة الايبوكسي وتطبيقاتها المختلفة للحصول على منتجات ذات شكل جذاب وكذلك التعريف بالأدوات المستخدمة في الورشة.

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