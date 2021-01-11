وفاة ممرض ببنها العام متأثرا بكورونا

الإثنين 11/يناير/2021 - 01:13 م
بوابة الفجر
محمد ضوه
أعلن مستشفى بنها التعليمي، بمحافظة القليوبية، اليوم الإثنين، وفاة "هاني العطا"، فني التمريض بالمستشفى متأثرا بإصابته بفيروس كورونا، حيث يعد الشهيد الثالث من المستشفى الذي توفا متأثرا بكورونا.

فيما كشفت المستشفى، والمخصصة لعزل مرضى فيروس كورونا المستجد، في بيان لها على صفحة المستشفى الرسمية في الفيس بوك، تناقص أعداد المترددين على قسم فرز الإصابة بالكورونا، باستقبال المستشفى خلال اليومين الماضيين، وقال البيان، الرجاء الحذر وإن شاء الله تنكسر الموجة.

وشددت الدكتورة أمنية خليفة مدير المستشفى علي ضرورة الحذر في هذه الفترة بشدة، مشيرة أن المستشفى سجلت حالة إصابة بالفيروس بين الأطقم الطبية لأحمد جمال فني المعمل، والمسؤول عن سحب المسحات في المستشفى متمنية له الشفاء العاجل.

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