التضامن تعلن عن وظائف شاغرة في 21 جامعة حكومية.. اعرف التفاصيل

الإثنين 11/يناير/2021 - 01:06 م
بوابة الفجر
كشفت وزارة التضامن الاجتماعي، عبر الموقع الرسمي عن العديد من الوظائف لخريجي كليات الحقوق، وعلم النفس، وخدمة اجتماعية، وهذه الوظائف عبارة عن مسئول حماية اجتماعية وتمكين اقتصادي، مسئول أنشطة توعوية، مدير وحدة التضامن الاجتماعي، وذلك بـ21 جامعة حكومية.

شروط التقدم للوظيفة
- ويشترط للمتقدم للوظيفة أن يكون حاصلا على مؤهل عالي مناسب " خدمة اجتماعية ، علم نفس، حقوق" إلى جانب إجادة استخدام الكمبيوتر.

- أن يكون المتقدم لديه خبرة في الوظيفة المتقدم لها
- اجتياز المقابلات الشخصية 
- أن يكون من أبناء المحافظة التي بها الجامعة المنفذ بها المشروع وهو "وحدات ضمان اجتماعي" بالجامعات "جامعة القاهرة، حلوان، عين شمس، الفيوم، بني سويف، المنيا، أسيوط، سوهاج، جنوب الوادي، الأقصر، أسوان، الوادي الجديد، الإسكندرية، بنها، الزقازيق، المنوفية، مدينة السادات، طنطا، مطروح، بورسعيد، وجامعة الأزهر".

وعلى الراغبين في التقدم لتلك الوظائف إرسال السيرة الذاتية على الإيميل [email protected] في موعد أقصاه 18 يناير المقبل مع توضيح الوظيفة المتقدم عليها.

أخبار تهمك

عاجل.. نقيب الممثلين يقرر إيقاف باسم سمرة ورحاب الجمل عن مزاولة المهنة

منذ يومين

بعد وفاته.. تعرف على دور أبناء هادي الجيار في حياته الفنية

منذ يوم

طبيب يكشف عن أعراض تُشير لإصابة الأطفال بكورونا

منذ حوالي 21 ساعة

بعد وجود أنباء عن تعديل وزاري.. أديب: "هؤلاء هم الوزراء الذين يجب أن يرحلوا"

منذ يوم

الأهلي ينهي صفقته الصيفية الأولى

منذ حوالي 5 ساعات

أسرار فشل أحدث جولات مفاوضات سد النهضة

منذ حوالي 3 ساعات

عمار حمدي يقترب من العودة إلى الأهلي لهذا السبب

منذ حوالي 9 ساعات

"الصحة" تزف خبرًا سارًا حول إصابات كورونا

منذ حوالي 17 ساعة

رسالة غامضة من "زيزو" تثير جدلا في الزمالك

منذ أقل من ساعتين

موسيماني يعيد نجمه "المتوهج" لتشكيل الأهلي أمام الإنتاج

منذ ساعتين و 6 دقيقة

عاجل.. سيراميكا كليوباترا يعلن التعاقد مع نجم الأهلي

منذ ساعة و 14 دقيقة

"رقم تاريخي".. رونالدو على بعد هدف وحيد للانفراد بعرش هدافي العالم

منذ حوالي 3 ساعات

موسيماني يجهز مفاجأة في تشكيل الأهلي أمام الإنتاج الحربي

منذ ساعتين و 49 دقيقة

"اتنيل".. شاهد ماذا حدث بين أديب وأحد الأشخاص بسبب حديثهما عن تقدم الإنسان

منذ حوالي 8 ساعات

موسيماني يستقر على قائمة الأهلي النهائية المشاركة في مونديال الأندية

منذ ساعة و 15 دقيقة

شاهد.. بشرى سارة لمستخدمي الإنترنت في مصر

منذ يوم

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
10:19 ص

أسرار فشل أحدث جولات مفاوضات سد النهضة

"الصحة" تزف خبرًا سارًا حول إصابات كورونا

08:18 م

موسيماني يستقر على قائمة الأهلي النهائية المشاركة في مونديال الأندية

12:25 م

رسالة غامضة من "زيزو" تثير جدلا في الزمالك

11:59 ص

شاهد.. بشرى سارة لمستخدمي الإنترنت في مصر

09:38 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 2 | زفاف مـــولانا

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 24.. «العائلة» رصاصة وحيد حامد وإسماعيل عبد الحافظ فى قلب الإرهاب الأسود

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: مستقبل ترامب خارج البيت الأبيض