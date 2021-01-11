التضامن تعلن عن وظائف شاغرة في 21 جامعة حكومية.. اعرف التفاصيل

كشفت وزارة التضامن الاجتماعي، عبر الموقع الرسمي عن العديد من الوظائف لخريجي كليات الحقوق، وعلم النفس، وخدمة اجتماعية، وهذه الوظائف عبارة عن مسئول حماية اجتماعية وتمكين اقتصادي، مسئول أنشطة توعوية، مدير وحدة التضامن الاجتماعي، وذلك بـ21 جامعة حكومية.





شروط التقدم للوظيفة

- ويشترط للمتقدم للوظيفة أن يكون حاصلا على مؤهل عالي مناسب " خدمة اجتماعية ، علم نفس، حقوق" إلى جانب إجادة استخدام الكمبيوتر.





- أن يكون المتقدم لديه خبرة في الوظيفة المتقدم لها

- اجتياز المقابلات الشخصية

- أن يكون من أبناء المحافظة التي بها الجامعة المنفذ بها المشروع وهو "وحدات ضمان اجتماعي" بالجامعات "جامعة القاهرة، حلوان، عين شمس، الفيوم، بني سويف، المنيا، أسيوط، سوهاج، جنوب الوادي، الأقصر، أسوان، الوادي الجديد، الإسكندرية، بنها، الزقازيق، المنوفية، مدينة السادات، طنطا، مطروح، بورسعيد، وجامعة الأزهر".



