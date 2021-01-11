ضبط مصنع غير مرخص بداخله 2 طن من اللحوم الفاسدة بالإسكندرية

الإثنين 11/يناير/2021 - 01:04 م
بوابة الفجر
محمد رجب - دينا حسن
تمكنت مباحث التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية، اليوم الأثنين، من ضبط عدد 2 طن بسطرمة ومصنعات لحوم فاسدة داخل مصنع غير مرخص، لإنتاج اللحوم، وذلك قبل طرحها في الأسواق، لتحقيق أرباح غير مشروعة.

كانت وردت معلومات لضباط إدارة مباحث التموين والتجارة الداخلية تفيد حيازة صاحب مصنع لإنتاج البسطرمة، دون ترخيص، كميات من اللحوم الفاسدة.

وبمداهمة المصنع المذكور، عثر على 2 طن لحوم "مصنعات لحوم – بسطرمة" فاسدة وغير صالحة للاستهلاك الآدمي، معدة للبيع والتداول بالأسواق لجمهور المستهلكين.

تحرر محضر بالواقعة، تمهيدًا للعرض على النيابة العامة للتحقيق.

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