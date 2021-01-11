عاجل .. " الدولار" يحقق خسائر جديدة مقابل الجنيه في تعاملات اليوم

استكملت أسعار الدولار مقابل الجنيه تراجعتها والتى بدأتها منذ مطلع الاسبوع الجاري؛ لتحقق خسائر جديدة في تعاملات اليوم الأثنين، مع ارتفاع التوقعات الإيجابية نحو أداء الاقتصاد المصري في 2020 وفقا لصندوق النقد الدولى والبنك الدولى.

وتراجع سعر العملة الأمريكية" الدولار" في عدد كبير من البنوك بمنتصف تعاملات اليوم الاثنين 1-11-2020 ؛ لتبلغ خسائرها أمام الجنيه في المتوسط بين قرشا واحدا إلى 2 قرشا.

وانخفض سعر الدولار إلى مستوي 16.60 جنيه للشراء و 15.70 جنيه للبيع في بنوك العربي الافريقي وبنك مصر ايران و البنك الأهلى الكويتي والكصرف المتحد والبنك التجاري الدولي، خاسر نحو 2 قرشا مقارنة بتعاملات الأمس الأحد.

وهبط سعر الدولار مقابل الجنيه بقيمة قرشا واحد في تعاملات بنك عودة والأهلى اليوناني وكريدي اجريكول ليصل إلى مستويات 15.61 جنيه للشراء و15.71 جنيه للبيع.

وكان سعر الدولار أمام الجنيه خسر نحو 2 قرشا في تعاملات الأمس لتضاف إلى خسائر الاسبوع الماضي البالغة 4.5 قرشا في المتوسط.