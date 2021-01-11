الأرصاد لـ المواطنين: لا تخففوا ملابسكم.. وتابعوا النشرات الجوية (فيديو)

الإثنين 11/يناير/2021 - 12:48 م
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
قال الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التحاليل والتبؤات الجوية بهيئة الأرصاد الجوية، إن البلاد تشهد شبورة مائية كثيفة تصل لحد الضباب على كل أنحاء الجمهورية على مدار الأسبوعين الماضيين، وستظل مستمرة حتى غدا.

وأشار "شاهين"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الآن" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الإثنين، إلى أن كثافة الشبورة المائية تتفاوت من طريق لآخر، مشددا على أهمية القيادة بهدوء شديد على الطرق، معلنا أنه اعتبارا من يوم الأربعاء ستخف حدة الشبورة المائية وستسمح بحركة السيارات على الطرق.

ونوه بأن الطقس سيشهد تقلبات جوية الفترة المقبلة، مناشدا المواطنين متابعة النشرات الجوية، حيث سترتفع درجات الحرارة غدا بمعدل درجتين وستصل إلى 26 درجة، محذرا من تخفيف الملابس حيث ستعاود درجات الحرارة للانخفاض اعتبارا من يوم الخميس..

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