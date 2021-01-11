إغلاق 20 محلا وهايبر ماركت بكارفور الإسكندرية لعدم التزامهم بإجراءات كورونا (صور)

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قاد اللواء خالد جمعة السكرتير العام المساعد بمحافظة الإسكندرية، منذ قليل، برفقة اللواء علاء يوسف رئيس حى وسط، حملة مفاجئة علي كارفور سيتي سنتر بمنطقة محرم بك، وذلك للتأكد من مدي الإلتزام بتطبيق جميع الإجراءات الإحترازية.



جاء ذلك تنفيذا لتكليفات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية بالمتابعة المستمرة لتطبيق الإجراءات الإحترازية لمواجهة فيروس كورونا، وفقا للتعليمات والتوجيهات الأخيرة التي أقرها مجلس الوزراء.



وأسفرت الحملة عن غلق٢٠ محل والهايبر ماركت بكارفور سيتي سنتر، وتطبيق غرامات فورية علي المخالفين، وذلك لعدم تطبيق الإجراءات الإحترازية المقررة من قبل مجلس الوزراء.



وناشدت محافظة الإسكندرية مواطنيها بالإلتزام بالإجراءات الإحترازية وإرشادات الوقاية، والإلتزام بارتداء الكمامات، وعدم التزاحم في أماكن التجمعات مثل؛ المواقع والمؤسسات والمصالح الحكومية، وشركات الإتصالات، وجميع الأماكن التي يتواجد بها أي تجمعات.