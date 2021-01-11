محافظ الجيزة ورئيس الجهاز المركزي للتعمير يتفقدان شبكة الطرق والمحاور بالمحافظة

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تفقد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، و اللواء محمود نصار رئيس الجهاز المركزى للتعمير، شبكة الطرق والمحاور الجديدة الجارى انشاءها فى المحافظة، والتى جاء على رأسها أعمال التوسعة الجارية لكوبرى ترسا في إطار تنفيذ المرحلة الثانية من أعمال التوسعة للطريق لاستكمال مسار محور محمد أنور السادات بدءاً من شارع خاتم المرسلين وحتى طريق المنصورية وهو المحور الذى تسعى محافظة الجيزة فى تنفيذه بالتنسيق مع العديد من الجهات ليكون شريان مروري موازى لشارع الأهرام .



تابع محافظ الجيزة ورئيس الجهاز المركزي، نسب تنفيذ أعمال التوسعة حيث تم التأكيد على الشركة المنفذة بضرورة الأنتهاء من كافة الأعمال السطحية لمسار توسعة الكوبرى خلال شهر على الأكثر لتواكب مع الانتهاء من الأعمال الإنشائية كما حرص راشد ونصار على معاينة مسار محور محمد أنور السادات(ترسا سابقا) بالكامل والأعمال الإنشائية للكوبرى الطائر نهاية شارع ترسا إتجاه المريوطية والذى تقوم حاليا الهيئة الهندسية للقوات المسلحة بإنشاءة لنقل الحركة المرورية من شارع ترسا الي المنصورية بدون إحداث اى اعاقات مرورية بمنطقة المريوطية والشوارع الأخرى الموازية.



حيث وجه المحافظ بسرعة استكمال إزالة العقارات التي تم نزع ملكيتها لتعارضها مع مسار المحور سواء بنطاق شارع ترسا او بمنطقة الاربعينى ليتم تنفيذ الأعمال بالتوازى والانتهاء خلال الجدول الزمنى المحدد.



وخلال الجولة الميدانية لشبكة الطرق الجديدة الجارى تنفيذها بالمحافظة، حرص محافظ الجيزة ورئيس الجهاز المركزى على معاينة مسار الكوبرى المقترح انشاءة لربط محور انور السادات فى نقطة التقاءه بشارع المحولات مع وصلة الطريق الدائرى بنطاق منطقة المنشية بحى الهرم .



حيث أكد راشد انه من خلال التنسيق مع الجهاز المركزى للتعمير سوف يتم وضع تصور شامل بالتعاون مع المكاتب الاستشارية المتخصصة لإنشاء الكوبرى بالمسار الذى يحقق الغرض المرجو منه وهو تيسير حركة التنقل من والى الاحياء ذات الكثافات المرورية العالية بمدينة الجيزة والتى تأتى على رأسها أحياء الهرم والعمرانية والطالبية .



من جانبه أكد رئيس الجهاز المركزى للتعمير، أن مشروعات الطرق الجارية تهدف لحل العديد من المشاكل المرورية بمدينة الجيزة، وإعادة توزيع الحركة المرورية بما يخفف الاختناقات المرورية المتوقعة بشارع الأهرام أثناء تنفيذ الخط الرابع لمشروع مترو الانفاق .



رافق محافظ الجيزة ورئيس الجهاز المركزى للتعمير كلا من اللواء محمد الكيلانى رئيس جهاز تعمير القاهرة الكبرى واللواء علاء بدران السكرتير العام لمحافظة الجيزة ورؤساء جهاز التفتيش واحياء الهرم والطالبية .

