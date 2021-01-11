موسيماني يستقر على قائمة الأهلي النهائية المشاركة في مونديال الأندية

الإثنين 11/يناير/2021 - 12:25 م
بوابة الفجر
أشرف عبد الناصر
استقر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة الجنوب افريقي بيتسو موسيماني على القائمة النهائية المشاركة في مونديال الأندية والمقرر إقامته في فبراير القادم بقطر.


وكان الأهلي قد أرسل القائمة الأولية للاتحاد الدولي والتي شملت 25 لاعبا على أن يتم تقليصها إلى 23 لاعب نهاية الشهر الجاري.

واستقر جهاز الكرة بالمارد الأحمر على 21 لاعبا وهم على النحو التالي :

محمد الشناوي علي لطفي ومصطفي شوبير ومحمد هاني وأحمد بيكهام وياسر إبراهيم وبدر بانون ورامي ربيعة وأيمن اشرف وعلي معلول وعمرو السولية واليوم ديانج وحمدي فتحي وأكرم توفيق ومحمد مجدي افشه وحسين الشحات ووليد سليمان وطاهر محمد طاهر ومحمود كهربا ومحمد شريف ووالتر بواليا.

ويحسم الجهاز الفني للأهلي المقعدين الأخيرين خلال الأيام القادمة، ويفاضل بين الرباعي جونيور أجايي وصلاح محسن ومروان محسن ومحمود وحيد. 

ويختتم الأهلي استعداداته اليوم لمواجهة الإنتاج الحربي غدا الثلاثاء في المباراة التي ستجمع بينهما في إطار الجولة السابعة من مسابقة الدوري الممتاز.


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