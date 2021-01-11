موقع دعم مصر 2021 | إضافة المواليد الجدد برقم الموبايل عبر رابط موقع tamwin.com.eg (وزارة التموين)





م وقع دعم مصر 2021 | إضافة المواليد الجدد برقم الموبايل عبر رابط موقع tamwin.com.eg (وزارة التموين)





موقع دعم مصر 2021 لإضافة المواليد الجديدة برقم الموبايل عبر tamwin.com.eg | ينشر لكم رابط مـوقع دعـم مصر وذلك لتستطيعوا الاستفادة من الخدمات الإلكترونية التي تقدمها وزارة التموين من خلال موقعها الرسمي tamwin.com.eg، وذلك بعد أن أعلنت الوزارة عن قرب تسجيل المواليد الجديدة ببطاقات التموين وذلك بع تسجيل رقم هاتف المحمول الذي لابد أن يكون مسجلا باسم صاحب البطاقة التموينية، وأيضا يمكن من خلال الموقع التقدم لاستخراج بطاقة بدل فاقد، وكذلك خدمة النقل من محافظة إلى أخرى، وأيضا استكمال بيانات الذين تم حذفهم م البطاقات.





موقع دعم مصر 2021

أعلنت وزارة التموين أنه ينبغي على مستفيدي بطاقات التموين بضرورة تحديث البيانات الشخصية وذلك بعد تسجيل رقم الهاتف المحمول الخاص بصاحب البطاقة على أن يكون مسجلا باسمه، وذلك ليتمكنوا من إضافة المواليد على الخدمات التموينية، وفقا للخطط التي تضعها الوزارة لدعم المزيد من المواطنين والقضاء على العوزة.





وننشر لجميع مستفيدي البطاقات التموينية من تسجيل أرقام هواتفهم المحمولة وذلك من خلال الخطوات التالية:





- على صاحب البطاقة الدخول إلى موقع دعم مصر ( اضغط هنا ).

- ثم يقوم صاحب البطاقة بالضغط على “سجل موبايل”.

- بعد ذلك يدخل صاحب البطاقة الرقم القومي الخاص به.

- ثم بعد ذلك يدخل صاحب البطاقة رقم البطاقة التموينية الخاصة به.

- بعد ذلك يقوم صاحب البطاقة باختيار المحافظة.

- ثم بعد ذلك يقوم صاحب البطاقة بالنقر على أيقونة عرض.





طريقة نقل البطاقة لمحافظة أخرى

يستطيع المسجلين في بطاقات التموين بنقل البطاقة من محافظة لأخرى وذلك بعد أن دشنت وزارة التموين خدمةلصرف السلع التموينية من محافظة أخرى من خلال موقع دعم مصر، أومن مكاتب التموين أو من مراكز الخدمة، وذلك من خلال الخطوات التالية:





- يقوم الراغب بتغيير المحافظة بالدخول على موقع وزارة التموين ( يقوم الراغب بتغيير المحافظة بالدخول على موقع وزارة التموين ( اضغط هنا ).

- ثم يضغط على أيقونة الخدمات التموينية للمواطن.

- وأخيرا يقوم المواطن صاحب البطاقة باختيار أيقونة النقل إلى محافظة أخرى.

- ثم ستظهر رسالة تحذيرية تفيد “إقرار من المواطن بصحة البيانات الخاصة به وفي حالة عدم صحتها يعتبر المواطن مسئولا ويتحمل المسئولية القانونية بداية من إلغاء البطاقة وحتى أي إجراء قانوني آخر”.



