أول تعليق من اليمن على تصنيف الحوثيين جماعة إرهابية

اعتبرت وزارة الخارجية اليمنية، تصنيف الولايات المتحدة جماعة الحوثي جماعة إرهابية، أنه ينسجم مع مطالبة الحكومة اليمنية بمعاقبة هذه المليشيات الإرهابية.

وأصدرت الخارجية اليمنية، بيانًا أشارت فيه إلى ضرورة الاستمرار في تصعيد وتكثيف الضغوط السياسية والقانونية على الحوثيين لتهيئة الظروف المواتية لحل سلمي للصراع المأساوي الذي طال أمده في اليمن.

وأوضحت الوزارة، أن الحوثيين يستحقون تصنيفهم منظمة إرهابية أجنبية ليس فقط لأعمالهم الإرهابية ولكن أيضاً لمساعيهم الدائمة لإطالة أمد الصراع والتسبب في أسوأ كارثة إنسانية في العالم.

وأعلن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، أمس الأحد، أن الولايات المتحدة ستصنف الحوثيين على قائمتها السوداء للجماعات الإرهابية، لردع النشاطات الضارة للنظام الإيراني الداعم للحوثيين في مواجهة حكومة الرئيس المعترف به عبد ربه منصور هادي.