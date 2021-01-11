الهلال السعودي مهتم بالتعاقد مع دييجو كوستا

الإثنين 11/يناير/2021 - 12:15 م
بوابة الفجر
عبد القادر عرابي
كشفت تقارير صحفية، عن اهتمام نادي الهلال السعودي في التعاقد مع دييجو كوستا، نجم أتليتيكو مدريد، في الميركاتو الشتوي.


وكان دييجو كوستا قد فسخ عقده بالتراضي مع الروخي بلانكوس خلال الفترة الحالية، وأصبح لاعباً حراً.


وأكد فابريزيو رومانو، الصحفي الشهير بشبكة "سكاي سبورتس" والمختص بسوق الانتقالات، أن نادي الهلال السعودي، هو أبرز المهتمين بالتعاقد مع اللاعب.


وقال رومانو في تصريحات نقلها موقع "hitc" :"الهلال السعودي هو النادي الوحيد الذي قام بتقديم عرض رسمي للمهاجم دييجو كوستا."


وتابع: "حتى الآن لا توجد عروض من الأندية الإنجليزية لضم كوستا، لكن في حال قام أحد الأندية الانجليزية بتقديم عرض لدييجو فإنه سيكون سعيدا بذلك."


وأضاف: "الهلال ليس الوجهة الأكثر تميزاً من ناحية كرة القدم، لكن من المؤكد أنهم قدموا عرضاً مالياً مغريا، وفي حال كان هناك نية بتقديم عرض للاعب من أحد الأندية الإنجليزية، عليهم مجاراة النادي السعودي من الناحية المالية."


وأتم: " إذا كان توتنهام أو وولفرهامبتون يستعدان لدخول السباق على ضم اللاعب عليهم التأكد من موقف الهلال."

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